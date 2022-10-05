Atwasat

بايدن يتفقد آثار الإعصار في فلوريدا معقل خصمه السياسي ترامب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 03:32 مساء
بايدن يتفقد آثار الإعصار في فلوريدا معقل خصمه السياسي ترامب
رجل يتفقد منزله المدمر في أعقاب الإعصار إيان في ماتلاتشا بولاية فلوريدا. (أ ف ب)
alwasat radio

يتوجه الرئيس جو بايدن الأربعاء إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار إيان الدامي والمدمر، في زيارة تحمل دلالات سياسية ويعرض من خلالها جبهة موحدة رغم خلافات حادة مع منتقده الجمهوري والمنافس المحتمل في انتخابات 2024، الحاكم رون ديسانتيس.

ولقي 76 شخصا على الأقل حتفهم بحسب السلطات، وأكثر من مئة بحسب شبكات التلفزيون نقلا عن مسؤولين محليين، في واحدة من أعنف العواصف التي تضرب الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ملايين الأشخاص يحرمون من الكهرباء
وسوى الإعصار من الفئة الرابعة أحياء بكاملها بالأرض على الساحل الغربي للولاية، وحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء، فيما لا يزال مئات الآلاف بانتظار عودة التيار الكهربائي الثلاثاء، قبل أن يواصل طريقه إلى كارولاينا الشمالية.

وبالنسبة لبايدن، الذي زار الإثنين بورتوريكو لمعاينة أضرار إعصار آخر، فإن الزيارة إلى فلوريدا تحمل أبعادا سياسية لا مفر منها إذ تأخذه إلى معقل ديسانتيس وسلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب.

- بايدن يزور بورتوريكو الإثنين وفلوريدا الأربعاء لتفقد أضرار إعصاري «فيونا» و«إيان»
-  بايدن يتعهد بدعم بورتوريكو المدمرة من الأعاصير

وقد ينتهي المطاف بالرئيس الديموقراطي الذي يقول إنه يريد الترشح لولاية ثانية رغم كونه أكبر الرؤساء سنا مع بلوغه 79 عاما، في معركة أمام ترامب في غضون سنتين أو أمام ديسانتيس الذي لم يعلن نيته الترشح، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين.

وديسانتيس منتقد لاذع لبايدن وجعل لنفسه خطا سياسيا يمينيا قويا سعيا للتربع مكان ترامب كأكبر اسم في الحزب الجمهوري. ورد بايدن بالمثل فصور ديسانتيس جزءا مما يعتبره اليمين المتطرف بشكل متزايد. غير أن الإعصار أرسى هدنة بينهما، فتحدث الرجلان هاتفيا كما أقر ديسانتيس بسرعة تحرك الحكومة الفدرالية لتقديم المساعدة. والزيارة «تتقدم على السياسة» بحسب ما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار.

وأضافت «ستكون هناك مرات عدة والكثير من الوقت لمناقشة الاختلافات بين الرئيس والحاكم».

 إطلاع على حجم الكارثة
والهدف الرئيسي لبايدن، بحسب جان بيار، هو التأكد مما إذا كان «أهالي فلوريدا لديهم كل ما يحتاجون إليه». ومن المقرر أن يتفقد بايدن المناطق التي اجتاحها الإعصار إيان في جنوب غرب فلوريدا على متن مروحية، قبل تلقيه إحاطة من رئيسة إدارة الطوارئ الفدرالية ديان كريسويل وديسانتيس ومسؤولين آخرين.

وسيلتقي بايدن الذي ترافقه عقيلته جيل، أصحاب أنشطة تجارية صغيرة وناجين من العاصفة، قبل أن يلقي كلمة متلفزة في حيّ فيشرمانز وارف بمدينة فورت مايرز. وقالت جان بيار إن بايدن «سيؤكد التزامه تجاه أهالي فلوريدا ريثما يتعافون ويعيدون البناء».

جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الإعصار فيونا 
وخلال زيارته إلى بورتوريكو اطلع بايدن على جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الإعصار فيونا الذي اجتاح الجزيرة الشهر الماضي. وكرر بايدن مجددا رسالة الوحدة، وقال للجزيرة التي كثيرا ما تشكو إهمال الحكومة الفدرالية لها، إن «كل أميركا معكم».

لكن الخلافات مع ديسانتيس عديدة وقد تطفو إلى السطح مجددا ما إن يستعيد أهالي فلوريدا حياتهم السابقة. وعارض ديسانتيس بادين في العديد من سياساته لمكافحة كوفيد-19 خلال الجائحة واتهم الرئيس بتخطي سلطاته. كما يطرح نفسه في مقدمة المعارضة المحافظة للتساهل المتزايد مع قضايا المثليين، وهو ما يدافع عنه ترامب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازي، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازي، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب ...
بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع حكومة باشاغا

بينها تفعيل معهد الخدمة المدنية ودعم مربي المواشي ماليًا.. 9 قرارات خلال اجتماع ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المواطن الأميركي باقر نمازي غادر إيران إلى سلطنة عمان
المواطن الأميركي باقر نمازي غادر إيران إلى سلطنة عمان
واشنطن تحذر الانقلابيين في بوركينا فاسو من «مخاطر» التحالف مع روسيا
واشنطن تحذر الانقلابيين في بوركينا فاسو من «مخاطر» التحالف مع ...
أوكرانيا تعلن تقدم قواتها في لوغانسك
أوكرانيا تعلن تقدم قواتها في لوغانسك
الكرملين يتعهد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا
الكرملين يتعهد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا
ليز تراس تعد بإخراج بريطانيا من «العاصفة»
ليز تراس تعد بإخراج بريطانيا من «العاصفة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
بايدن يتفقد آثار الإعصار في فلوريدا معقل خصمه السياسي ترامب
بايدن يتفقد آثار الإعصار في فلوريدا معقل خصمه السياسي ترامب...
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران...
باقر نمازي يصل سلطنة عمان بعد مغادرته إيران
باقر نمازي يصل سلطنة عمان بعد مغادرته إيران...
ليز تراس تعد بإخراج بريطانيا من «العاصفة»
ليز تراس تعد بإخراج بريطانيا من «العاصفة»...
الكرملين يتعهد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا
الكرملين يتعهد باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط