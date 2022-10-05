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واشنطن تحذر الانقلابيين في بوركينا فاسو من «مخاطر» التحالف مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 12:34 مساء
واشنطن تحذر الانقلابيين في بوركينا فاسو من «مخاطر» التحالف مع روسيا
رجل يلوح بعلم بوركينا فاسو مع انتشار جنود أمام مقر الرئاسة في بوركينا فاسو في واغادوغو. (أ ف ب)
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حذرت الولايات المتحدة العسكريين الحاكمين في واغادوغو من مخاطر تحالف مع روسيا التي أبدت مجموعتها شبه العسكرية «فاغنر» دعمًا واضحا لمنفذي الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين إن «الدول التي انتشرت فيها مجموعة (فاغنر) أصبحت أضعف وأقل أمانًا ورأينا ذلك في حالات عدة في أفريقيا وحدها»، وأضاف: «ندين أي محاولة لمفاقمة الوضع الحالي في بوركينا فاسو ونشجع بقوة الحكومة الانتقالية الجديدة على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتشهد بوركينا فاسو الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل حالة اضطراب منذ أن أطاح الكابتن إبراهيم تراوري (34 عامًا) مساء الجمعة، زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة في انقلاب في يناير.

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تظاهرات في بوركينا فاسو مؤيدة لروسيا
وردد عشرات المتظاهرين في العاصمة واغادوغو، الثلاثاء، هتافات مؤيدة لروسيا وتنتقد فرنسا التي تفقد نفوذها في غرب أفريقيا.

وعبر يفغيني بريغوجين رجل الأعمال المتحفظ المقرب من الكرملين ومؤسس مجموعة «فاغنر» في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي عن دعمه لإبراهيم تراوري ورجاله ، الذين «قاموا بما هو ضروري (...) لمصلحة شعبهم». وأقام المجلس العسكري الحاكم في مالي المجاورة علاقات مع قوات «فاغنر» شبه العسكرية.

وهذه المجموعة توثيق توثيق وجودها منذ ثماني سنوات في أوكرانيا وسورية وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويعتبرها منتقدوها جيشا يحركه فلاديمير بوتين بينما تتهمها الأمم المتحدة والدول الغربية والمنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات عديدة، وفق الوكالة الفرنسية.

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