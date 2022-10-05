الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، إلى مدينة مالانغ، حيث أدى تدافع في ملعب لكرة القدم إلى مقتل 131 شخصًا في الأقل وإصابة نحو 323 بجروح في واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ كرة القدم.

ومن المقرر أن يزور مستشفى في شرق جزيرة جاوة، قبل التوجه إلى استاد كانجوروهان، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في مكتب الرئاسة.

وأمر ويدودو، الإثنين، بتعويضات تصل إلى 50 مليون روبية (3200 دولار) لكل أسرة من عائلات الضحايا، فيما قررت شرطة جاوة الشرقية إقالة رئيس الشرطة المحلية وتعليق عمل تسعة شرطيين.

32 طفلًا في الأقل بين قتلى التدافع

وأعلن مسؤول في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل الأحد الماضي أن 32 طفلًا في الأقل بين قتلى التدافع. وقال نهار «أشارت أحدث البيانات التي تلقيناها إلى أن 32 من الذين قضوا كانوا من الأطفال، وأصغرهم كان طفلًا يتراوح عمره بين الثلاثة والأربعة أعوام».

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وحث الوزير الإندونيسي لشؤون الأمن، محمد محفوظ محمودين، على «اتخاذ إجراءات» ضد المسؤولين عن تدافع الجماهير. ودعا محفوظ في تصريح تلفزيوني، الإثنين الماضي. الشرطة الإندونيسية إلى «تحديد هوية مرتكبي الجرائم»، معتبرا أنه «يجب اتخاذ إجراءات ضدهم».

ونقلت الوكالة الفرنسية عن أحد المواطنين ويدعى أنديكا (25 عامًا)، وهو من سكان مالانغ ورفض الكشف عن كنيته: «إحدى رسائلنا هي أن تحقق السلطات في هذا الأمر بطريقة شاملة. على من يقع اللوم؟» وأضاف: «نريد العدالة لأنصارنا الذين سقطوا».

تدافع واصطدامات بعد اطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع

واقتحم نحو 3 آلاف من جماهير فريق «أريما إف سي» أرضية الملعب عقب خسارة فريقهم أمام «بيرسيبايا سورابايا» 2-3 في الدوري. وقالت السلطات إن الملعب الذي يتسع لـ42 ألف متفرج كان ممتلئًا.

وحاولت الشرطة التي وصفت الحادث بـ«الشغب»، دفع الجماهير للعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم بعد مقتل ضابطين، مما تسبب في تدافع واصطدامات بين المشجعين ودهس العديد من الضحايا.