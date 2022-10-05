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بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 09:38 صباحا
بوتين يوقع قانون ضم أربع مناطق أوكرانية
بوتين مع زعماء المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا وذلك بعد توقيع معاهدات الضم، 30 سبتمبر 2022، (الإنترنت)
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، قانون ضم أربع مناطق أوكرانية ومراسيم تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو من قبل على رأسها، رسميا.

وتقضي النصوص التي وقعها الرئيس الروسي بقبول مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا «في الاتحاد الروسي وفقًا لدستور الاتحاد الروسي»، حسب وكالة «فرناس برس».

توقيع معاهدات الضم
ويوم الجمعة الماضي، وقّع بوتين معاهدات ضم المناطق الأربع، خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

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وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء تلك المناطق، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!».

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