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سيول وواشنطن تطلقان صواريخ ردا على كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 12:56 صباحا
سيول وواشنطن تطلقان صواريخ ردا على كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ في بحر الشرق، أبريل 2022. (أ ف ب)
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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أربعة صواريخ أرض-أرض باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن مصدر عسكري في سيول.

وقال المصدر العسكري الكوري الجنوبي وفقاً ليونهاب إن إطلاق هذه الصواريخ جاء رداً على إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً فوق اليابان في سابقة منذ خمس سنوات.

- واشنطن وسيول أجرتا تدريباً على «ضربات تصيب الهدف بدقة»

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن إجراء مقاتلات كورية جنوبية وأميركية، تدريبات على قصف دقيق، رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى فوق اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول «بمشاركة أربع طائرات من طراز F-15Ks تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية، وأربع مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأميركية، أطلقت طائرات الـF-15K التابعة لكوريا الجنوبية، قنبلتين هجوميتين مباشرتين مشتركتين (JDAM) على هدف افتراضي في ميدان الرماية في جيكدو في البحر الغربي»، في إشارة إلى البحر الأصفر، وفق وكالة «فرانس برس».

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