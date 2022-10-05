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خمس دول بـ«ناتو» تنفذ تدريبا بحريا ضخما لحماية أهداف بالمتوسط وأعلى البحار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 12:29 صباحا
خمس دول بـ«ناتو» تنفذ تدريبا بحريا ضخما لحماية أهداف بالمتوسط وأعلى البحار
إحدى عناصر البحرية الإيطالية (موقع ديكود 39 الإيطالي)
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أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق تدريب بحري ضخم تشارك فيه قوات خمس دول في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، بما في ذلك السفن والغواصات والطائرات والمروحيات والوحدات البرمائية للواء سان ماركو وغواصات كومسوبين.

حماية المصالح والمناطق الاستراتيجية والمراقبة البحرية للمناطق الحاسمة
ووصفت الوزارة الحدث بأكبر تدريب للبحرية الإيطالية، صمن تخطيط الأنشطة التدريبية وتنفيذها وفقًا للإجراءات الموحدة التي تطبقها البحرية لإتمام مهامها المؤسسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، في ظل اهتمام خاص لحماية المصالح الوطنية ومراقبة المناطق الاستراتيجية والمراقبة البحرية للمناطق الحاسمة، فضلاً عن حماية حرية الملاحة في أعالي البحار.

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ويشارك في الفعاليات نحو 4 آلاف جندي وأكثر من 45 وحدة بين السفن والغواصات، وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع الإيطالية، نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

التدريب يمتد حتى 27 أكتوبر
وستتواصل تدريبات قوات الفرقة البحرية حتى 27 أكتوبر، مع قوات الحلف الأطلسي وبعض القوات البحرية الأجنبية العاملة في المساحات البحرية التي تشمل البحر الأدرياتيكي والأيوني والتيراني وقناة صقلية.

وقالت الوزارة إن الفعاليات تأتي في سياق تدريب معقد ومفصل جرى تطويره أيضًا في الأبعاد المبتكرة والمهمة للغاية للفضاء والأمن السيبراني، بإشراف القائد العام للفرقة البحرية على حاملة طائرات كافور، في تطور سيناريو واقعي مصمم بالتوازي مع النسخة السابقة.

مواجهة التهديدات والغارات على المواقع الساحلية
وتشارك القوات في الميدان تحت قيادة طاقم الفرق البحرية المختلفة ولواء سان ماركو وقيادة المكونات المتخصصة في البحرية في أنشطة قتالية عالية الكثافة، وتشارك ضد الأسلحة التقليدية وغير المتكافئة، والتهديدات والغارات على المواقع الساحلية والسلامة البحرية ومراقبة واستصلاح قاع البحر ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع.

وتشهد هذه النسخة دمج وحدات تابعة للجيش الإيطالي في قوة الإنزال المكونة من سلاح لواء سان ماركو، ومشاركة عدة طائرات من سلاح الجو بما في ذلك C27J للنقل التكتيكي وCaew G550 مقاتلات يوروفايتر وطائرة F35 في النسختين A و B. فيما سيعمل البديل الأخير بالتعاون الوثيق مع الطائرات الأخرى المشاركة في التدريب بهدف تطوير قدرة وطنية للإسقاط الجوي المشترك سواء من البحر أو المطارات ذات المدارج القصيرة أو مع قدرات الدعم الفني والتشغيلي المحدود.

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