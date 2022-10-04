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زيلينسكي يعلن تحرير عشرات البلدات من الروس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 11:02 مساء
زيلينسكي يعلن تحرير عشرات البلدات من الروس
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميكولايف، 18 يونيو 2022، (ا ف ب)
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن جيشه يحقق تقدمًا «سريعًا وقويا» في الجنوب، واستعادة «عشرات» البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.

وقال في خطابه اليومي الذي ينشر على الشبكات الاجتماعية، إن الجيش الأوكراني يحقق «تقدمًا سريعًا وقويًا في جنوب بلادنا.. تم تحرير العشرات من البلدات هذا الأسبوع وحده» في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في نهاية الأسبوع الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

- واشنطن تسلم أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 625 مليون دولار

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض عن إرسال 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ هيمارس.

وتعهد بايدن، في اتصال مع زيلينسكي تقديم «حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة»، بحسب البيان، من دون تحديد عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي جرى إرسالها.

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