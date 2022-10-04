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افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 09:53 مساء
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
قاعة الصلاة في أول معبد هندوسي في الإمارات، في حي جبل علي بدبي (أ ف ب).
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افتُتح أول معبد هندوسي في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، الثلاثاء، ليوفر مكانًا للعبادة ومحطة دعم للجالية الهندية الكبيرة، بما في ذلك مئات آلاف العمال المهاجرين.

يقع المبنى الضخم الذي يمزج بين الهندسة المعمارية الهندية والإماراتية، في منطقة ميناء جبل علي جنوبا ضمن مقر يضم العديد من الكنائس. وهذا أول معبد هندوسي في مبنى مستقل في الدولة الخليجية. ويعيش آلاف العمال الآتين من جنوب آسيا في مقرات سكنية قريبة، وسيجري توفير حافلات خاصة لنقلهم لزيارة المعبد الذي تبلغ مساحته 2300 متر مربعة.

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حلم خمسة عقود
وقال راجو شروف وهو عضو في اللجنة المشرفة على المعبد ويدير شركة منسوجات، إن والده حلم طوال خمسة عقود بافتتاح معبد هندوسي في دبي.

وأوضح لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف «أنه شعور رائع لأنه حلم يتحقق، على الأقل بالنسبة لوالدي الذي يعيش في هذا البلد منذ 1960».

وجرى بناء المعبد بتكلفة حوالي 60 مليون درهم (16 مليون دولار) ويمكن أن يستوعب ألف شخص في وقت واحد. ويتوجّب على الزوار التقدم بطلب للحصول على رمز عبر الإنترنت ثم مسحه ضوئيا للدخول.

الهنود أكبر جالية للمغتربين في الإمارات
والهنود هم أكبر جالية للمغتربين في الإمارات العربية المتحدة، ويشكّلون حوالي 35 في المئة من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. بالإضافة إلى كونه معبدًا لجميع أنماط الديانة الهندوسية المختلفة، سيكون بمثابة مركز دعم للمغتربين الهنود، وخاصة العمال، مع وجود خبراء مثل المحامين والأطباء الذين يقدّمون خدمات تطوعية.

شجّعت حكومة الإمارات ممارسة الديانات المختلفة على أراضيها، وعيّنت وزير دولة للتسامح يتولى بشكل خاص التنسيق بين قادة الديانات.

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