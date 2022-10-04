غوتيريس يدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية ويعتبرها «تصعيدا»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا حلق فوق اليابان، مستنكرًا ما وصفه بأنه «تصعيد»، وفق المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوغاريك «من الواضح أنه تصعيد». ودعا الأمين العام «حكومة كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية بهدف تحقيق ما نطالب به منذ فترة طويلة، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق منه».

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وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد، في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ، في وقت تكثف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه الشرق»، كما أكد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية.