واشنطن تسلم أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 625 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ هيمارس.

وتعهد بايدن تقديم «حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة»، بحسب البيان، من دون تحديد عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي جرى إرسالها، وفق وكالة «فرانس برس».

- الكونغرس يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار

والجمعة الماضية، وافق الكونغرس الأميركي، على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12.3 مليار دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام وتجنب إغلاق الإدارات الفدرالية.

وتسمح هذه الحزمة الجديدة من المساعدات للرئيس الأميركي جو بايدن بأن يأمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنقل معدات عسكرية بقيمة 3.7 مليار دولار إلى أوكرانيا.