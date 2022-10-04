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الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض عقوبات على إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 06:52 مساء
الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض عقوبات على إيران
مسؤول العلاقات الخارجية جوزيب بوريل. (الإنترنت)
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ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على إيران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني وقمع التظاهرات في أنحاء البلاد، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الثلاثاء.

وقال بوريل للبرلمان الأوروبي «سنواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك إجراءات تقييدية ردًا على مقتل مهسا أميني والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات»، موضحًا أنه يعني بعبارة «إجراءات تقييدية» فرض عقوبات.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن فرنسا تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران.

وقالت كولونا أمام النواب إن هذه الإجراءات «تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران... إنها مسألة تجميد أصولهم وتجميد حقوقهم في السفر»، وفق وكالة «فرانس برس».
 

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