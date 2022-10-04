بايدن وكيشيدا يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط

دان كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا حلق فوق اليابان، على ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء بعد اتصال هاتفي بينهما.



وجاء في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» أن «الزعيمين دانا بشكل مشترك ... التجربة الصاروخية (لكوريا الشمالية) بأقوى العبارات، واعتبرا عملية الإطلاق خطرًا على الشعب الياباني ومزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي». وأكد بايدن «التزام الولايات المتحدة الراسخ الدفاع عن اليابان».

الصاروخ الكوري سقط في البحر

وأطلقت كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء. وتعود آخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان إلى 2017 في ذروة مرحلة "النار والغضب" التي تقاذف خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مع الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب شتائم من العيار الثقيل.

وأكدت طوكيو من جهتها حصول التجربة وفعّلت في حدث نادر نظام الإنذار من إطلاق صواريخ وطلبت من السكان الاحتماء.

