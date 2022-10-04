فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران.



وقالت كولونا أمام النواب إن هذه الإجراءات «تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران... إنها مسألة تجميد أصولهم وتجميد حقوقهم في السفر»، وفق وكالة «فرانس برس».

فرنسا والاحتجاجات في إيران

والأسبوع الماضي، دانت فرنسا جميع أشكال العنف والاعتقالات التعسفية والاحتجاز ضد المتظاهرين في إيران، وكذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة وحرية التعبير من خلال حجب المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية.

وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا تدين كذلك الاعتقالات التعسفية للصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم. كما دعت فرنسا إيران إلى إنهاء هذا القمع الوحشي ، والاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وكذلك حرية الرأي والتعبير ، في خاصة على الإنترنت.