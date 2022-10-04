Atwasat

فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 05:38 مساء
فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في الاتحاد الأوروبي
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا. (أرشيفية)
alwasat radio

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران.

وقالت كولونا أمام النواب إن هذه الإجراءات «تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام في إيران... إنها مسألة تجميد أصولهم وتجميد حقوقهم في السفر»، وفق وكالة «فرانس برس».

فرنسا والاحتجاجات في إيران 
 والأسبوع الماضي، دانت فرنسا  جميع أشكال العنف والاعتقالات التعسفية والاحتجاز ضد المتظاهرين في إيران، وكذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة وحرية التعبير من خلال حجب المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية. 

وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان  أن فرنسا تدين كذلك الاعتقالات التعسفية للصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم. كما دعت فرنسا إيران إلى إنهاء هذا القمع الوحشي ، والاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وضمان حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، وكذلك حرية الرأي والتعبير ، في خاصة على الإنترنت. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس

وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس
كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب ...
الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية

الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية
ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل

ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين

بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين

وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين
عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها

عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها
3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان

3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار

ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029

السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029
رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف

«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سكان كيبيك يمنحون التحالف القومي الحاكم ولاية جديدة
سكان كيبيك يمنحون التحالف القومي الحاكم ولاية جديدة
إندونيسيا تفتح تحقيقا بشأن تورط عناصر من الشرطة في كارثة التدافع بملعب كرة قدم
إندونيسيا تفتح تحقيقا بشأن تورط عناصر من الشرطة في كارثة التدافع ...
احتجاج في واغادوغو على زيارة وفد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
احتجاج في واغادوغو على زيارة وفد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب ...
الهجوم المضاد الأوكراني يتوغل جنوب البلاد
الهجوم المضاد الأوكراني يتوغل جنوب البلاد
فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في الاتحاد الأوروبي
فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
بايدن وكيشيدا يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية
بايدن وكيشيدا يدينان تجربة كوريا الشمالية الصاروخية...
محامون عن ولي العهد السعودي: مؤهل للحصانة بعد توليه منصب رئيس الوزراء
محامون عن ولي العهد السعودي: مؤهل للحصانة بعد توليه منصب ......
خرائط رسمية: تراجع روسي كبير في منطقة خيرسون
خرائط رسمية: تراجع روسي كبير في منطقة خيرسون...
فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في الاتحاد الأوروبي
فرنسا تسعى لتجميد ودائع وفرض حظر سفر على مسؤولين إيرانيين في......
الهجوم المضاد الأوكراني يتوغل جنوب البلاد
الهجوم المضاد الأوكراني يتوغل جنوب البلاد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط