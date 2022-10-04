Atwasat

بلينكن: «تقارب» مع كولومبيا في مكافحة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 02:11 مساء
بلينكن: «تقارب» مع كولومبيا في مكافحة المخدرات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يصافح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد عقد اجتماع في قصر كاسا نارينيو الرئاسي في بوغوتا, 3 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بعد لقائه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنّ «الأرضية المشتركة الواسعة» في إطار مكافحة المخدّرات لا تزال قائمة حتى في ظل إدارة الرئيس الجديد.

ووصل بلينكن، أمس الإثنين إلى كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في أميركا الجنوبية، لمناقشة مكافحة المخدرات مع السلطة الجديدة للرئيس اليساري غوستافو بيترو، وفق وكالة «فرانس بر س».

وبوغوتا هي المحطة الأولى في هذه الجولة بأميركا اللاتينية، التي سيتوجه خلالها بلينكن إلى تشيلي والبيرو.

- بلينكن يبدأ جولة أميركية-لاتينية الإثنين في كولومبيا

وتتناقض سياسة مد اليد التي يعتمدها بيترو، مع المقاتلين اليساريين وتجار المخدرات - طالما ألقوا أسلحتهم وأوقفوا الأنشطة غير القانونية - بشكل صارخ مع سلفه إيفان دوكي، الذي كان يتمتّع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

حرب أهلية أجّجها تهريب المخدرات
كذلك تعد كولومبيا، التي عانت عقوداً من الحرب الأهلية التي أجّجها جزئياً تهريب المخدرات، أكبر منتج للكوكايين في العالم، حيث تعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي، بعد اجتماعهما في قصر «كاسا نارينيو»، «ندعم بقوة النهج الشامل الذي تعتمده إدارة بيترو»، مضيفا «أعتقد أننا متقاربون فيما يتعلق بالتنفيذ وأيضاً بالمقاربة الشاملة للمشكلة التي تعدّ ضرورية».

وكجزء من المقاربة «الشاملة»، سلّط بيترو الضوء على هدفه المتمثّل في شراء الأراضي الصالحة للزراعة، وإعادة توزيعها على صغار المزارعين بتكلفة تتراوح بين 7 و14 مليار دولار، على حد قوله.

تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات
كذلك، دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات وحماية المناطق البحرية حول كولومبيا.

وفيما يتعلق بالهجرة التي تعد قضية شائكة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي يتوجه فيه حزبه الديموقراطي إلى الانتخابات النصفية، فقد أشاد بلينكن بترحيب كولومبيا بأكثر من مليوني نازح فنزويلي.

ووصف السياسة التي أطلقتها الإدارة الكولومبية السابقة والتي تمنح الفنزويليين وضع الحماية الموقتة لمدة عشر سنوات، بأنها «نموذج للمنطقة بل في الواقع، نموذج للعالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف

«مركزي البيضاء» يوضح ملابسات قرار تعديل سعر الصرف
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان

شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان
بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر

بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر
«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»

«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء

غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء
شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟

شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 ...
فرنسا: روسيا اختارت الهروب إلى الأمام في أوكرانيا
فرنسا: روسيا اختارت الهروب إلى الأمام في أوكرانيا
واشنطن وسيول أجرتا تدريباً على «ضربات تصيب الهدف بدقة»
واشنطن وسيول أجرتا تدريباً على «ضربات تصيب الهدف بدقة»
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم ...
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
بلينكن: «تقارب» مع كولومبيا في مكافحة المخدرات
بلينكن: «تقارب» مع كولومبيا في مكافحة المخدرات...
بايدن يتعهد بدعم بورتوريكو المدمرة من الأعاصير
بايدن يتعهد بدعم بورتوريكو المدمرة من الأعاصير...
صاروخ بالستي كوري شمالي يحلّق فوق اليابان
صاروخ بالستي كوري شمالي يحلّق فوق اليابان...
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال ......
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط