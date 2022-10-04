بلينكن: «تقارب» مع كولومبيا في مكافحة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بعد لقائه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنّ «الأرضية المشتركة الواسعة» في إطار مكافحة المخدّرات لا تزال قائمة حتى في ظل إدارة الرئيس الجديد.

ووصل بلينكن، أمس الإثنين إلى كولومبيا، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في أميركا الجنوبية، لمناقشة مكافحة المخدرات مع السلطة الجديدة للرئيس اليساري غوستافو بيترو، وفق وكالة «فرانس بر س».

وبوغوتا هي المحطة الأولى في هذه الجولة بأميركا اللاتينية، التي سيتوجه خلالها بلينكن إلى تشيلي والبيرو.

- بلينكن يبدأ جولة أميركية-لاتينية الإثنين في كولومبيا

وتتناقض سياسة مد اليد التي يعتمدها بيترو، مع المقاتلين اليساريين وتجار المخدرات - طالما ألقوا أسلحتهم وأوقفوا الأنشطة غير القانونية - بشكل صارخ مع سلفه إيفان دوكي، الذي كان يتمتّع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

حرب أهلية أجّجها تهريب المخدرات

كذلك تعد كولومبيا، التي عانت عقوداً من الحرب الأهلية التي أجّجها جزئياً تهريب المخدرات، أكبر منتج للكوكايين في العالم، حيث تعدّ الولايات المتحدة سوقها الرئيسية.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي، بعد اجتماعهما في قصر «كاسا نارينيو»، «ندعم بقوة النهج الشامل الذي تعتمده إدارة بيترو»، مضيفا «أعتقد أننا متقاربون فيما يتعلق بالتنفيذ وأيضاً بالمقاربة الشاملة للمشكلة التي تعدّ ضرورية».

وكجزء من المقاربة «الشاملة»، سلّط بيترو الضوء على هدفه المتمثّل في شراء الأراضي الصالحة للزراعة، وإعادة توزيعها على صغار المزارعين بتكلفة تتراوح بين 7 و14 مليار دولار، على حد قوله.

تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات

كذلك، دعا الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخبارات وحماية المناطق البحرية حول كولومبيا.

وفيما يتعلق بالهجرة التي تعد قضية شائكة بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي يتوجه فيه حزبه الديموقراطي إلى الانتخابات النصفية، فقد أشاد بلينكن بترحيب كولومبيا بأكثر من مليوني نازح فنزويلي.

ووصف السياسة التي أطلقتها الإدارة الكولومبية السابقة والتي تمنح الفنزويليين وضع الحماية الموقتة لمدة عشر سنوات، بأنها «نموذج للمنطقة بل في الواقع، نموذج للعالم».