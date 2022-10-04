بايدن يتعهد بدعم بورتوريكو المدمرة من الأعاصير

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، بدعم بورتوريكو التي ضربها إعصار فيونا المدمر، في حين يشكو سكان هذه المنطقة الأميركية، الإهمال في أعقاب كوارث طبيعية حلّت بها في الماضي.

وعبّر حاكم الجزيرة بيدرو بييرلويسي، عن شعور نحو 3 ملايين نسمة يقطنون هذه المنطقة الفقيرة، عن سخطهم، وهم مواطنون أميركيون يستخدمون الدولار كعملة، ولكنهم لا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات الوطنية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الحاكم «مطالبنا بسيطة جداً السيد الرئيس: نريد أن نعامل مثل المواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة في حال الحاجة».

ولقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم في بورتوريكو جراء الإعصار فيونا، وانقطع التيار الكهربائي عن كامل هذه المنطقة الأميركية، وكذلك عانى نحو مليون شخص من انقطاع مياه الشرب موقتاً.

وقال بايدن، الذي يزور المنطقة برفقة زوجته «جئنا شخصياً لنظهر أننا معكم وأنّ كل أميركي معكم».

المنطقة «لم يتم الاعتناء بها بشكل جيد»

وقبل أن يغادر البيت الأبيض أشار في انتقاد مبطن لسلفه دونالد ترامب، إلى أن المنطقة «لم يتم الاعتناء بها بشكل جيد»، بعد سلسلة الأعاصير التي ضربتها.

وأعلن بايدن عن تخصيص 60 مليون دولار، لتعزيز وسائل الحماية من العواصف في بورتوريكو، بالإضافة إلى المساعدة الفدرالية الطارئة لعمليات الإغاثة ورفع الأنقاض.

- بايدن يزور بورتوريكو الإثنين وفلوريدا الأربعاء لتفقد أضرار إعصاري «فيونا» و«إيان»

وتزامنت زيارة بايدن، مع ذكرى مرور 5 سنوات على تلك التي أجراها الرئيس السابق دونالد ترامب إلى بورتوريكو في 3 أكتوبر في 2017، بعد الإعصار ماريا، وتعرّض ترامب لانتقادات حينها بعدما وزع مناشف ورقية عبر رميها على طريقة لاعبي كرة السلة ما صدم السكان المحليين.

ويتوجه بايدن، الأربعاء، إلى ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة التي ضربها إعصار إيان، مخلفاً قتلى ودمارا منتصف الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة القتلى 72 شخصاً بينهم 68 من فلوريدا في حين تقدر وسائل إعلام أميركية، أنّ عدد الضحايا قد يتجاوز المئة.