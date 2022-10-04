Atwasat

ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 10:37 صباحا
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
دونالد ترامب في وارن في ولاية ميشيغن, 1 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
alwasat radio

تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشكوى الإثنين، ضد محطة «سي إن إن» التلفزيونية، متهما إياها بتشويه صورته لأنها تخشى أن يترشح لولاية جديدة في 2024، مطالبا إياها بتعويض قدره 475 مليون دولار.

ويرى الجمهوري، الذي بات يتناول علنا فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجددا أن «سي إن إن»، «سعت لاستخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا»، على ما جاء في نص الشكوى التي رفعت في ولاية فلوريدا، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في الشكوى أيضا أن «حملة سي إن إن، تأتي على شكل تشهير وافتراء على مقدم الشكوى تصاعدت في الشهر الأخيرة، لأن سي إن إن تخشى أن يترشح مقدم الشكوى إلى الانتخابات الرئاسية في 2024».

المحطة تسعي إلى «جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار»
واتهم دونالد ترامب المحطة بالسعي إلى «جعل ميزان السياسة يميل إلى اليسار»، بمحاولتها «تشويه صورته من خلال سلسلة من النعوت التشهيرية الخاطئة والصادمة مثل عنصري، وخادم الروس وهتلر».

وأخذ ترامب على المحطة خصوصا استخدام عبارة «الكذبة الكبيرة» للحديث عن قوله بأن الانتخابات الرئاسية العام 2020 «سرقت منه».

وجاء في الشكوى «الكذبة الكبيرة هي إشارة مباشرة إلى تكتيك استخدمه أدولف هتلر وترد في كتاب كفاحي»، وأضاف «الكذبة الكبيرة استخدمها هتلر للتحريض على كره اليهود ويجب ألا تستخدم باستهتار».

وأكد أن استخدام هذه العبارة بشكل متكرر على المحطة بشأن ترامب «محاولة متعمدة من جانب سي إن إن، لإقامة رابط في أذهان المشاهدين بين مقدم الكشوى وإحدى أكثر شخصيات التاريخ الحديث إثارة للاشمئزاز»، وجاء في الشكوى، أن هذه العبارة استخدمت أكثر من 7700 مرة منذ يناير 2021.

- المدعية العامة لولاية نيويورك تقاضي ترامب وأولاده بتهمة «الاحتيال»

وفي بيان، أكد الرئيس الأميركي السابق مساء الإثنين، أنه سيتقدم بشكوى ضد «عدد كبير» من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة، بتهمة التشهير كذلك، مضيفا أنه قد يتخذ تدابير أيضا بشأن اللجنة البرلمانية التي تحقق حول الهجوم، الذي شنه أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وخلال ولايته الرئاسية كان لترامب علاقات متأزمة جدا مع وسائل إعلامية رئيسية مثل سي إن إن، ونيويورك تايمز التي كان يعتبر أنها تروج «لأخبار كاذبة»، وكان يحمل عليها بانتظام عبر تويتر الذي منع عن استخدامه من ذلك الحين.        

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال...
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان

شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان
بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر

بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر
«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»

«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء

غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء
شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟

شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟
مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج مهام الوزارة

مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج مهام الوزارة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا ...
رئيس كوريا الجنوبية يعد بـ«رد حازم» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
رئيس كوريا الجنوبية يعد بـ«رد حازم» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا ...
البيت الأبيض: نتشاور مع حلفائنا للرد على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا
البيت الأبيض: نتشاور مع حلفائنا للرد على إطلاق كوريا الشمالية ...
مقتل 15 سجينا خلال تمرد بسجن في الإكوادور
مقتل 15 سجينا خلال تمرد بسجن في الإكوادور
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي «عدوانا غير مبرر»
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي «عدوانا غير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
فرنسا: روسيا اختارت الهروب إلى الأمام في أوكرانيا
فرنسا: روسيا اختارت الهروب إلى الأمام في أوكرانيا...
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض ......
طهران تتنقد «رياء» الرئيس الأميركي بعد مواقفه من الاحتجاجات في إيران
طهران تتنقد «رياء» الرئيس الأميركي بعد مواقفه من الاحتجاجات ......
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي «عدوانا غير مبرر»
الاتحاد الأوروبي يعتبر إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي «عدوانا ......
مقتل 15 سجينا خلال تمرد بسجن في الإكوادور
مقتل 15 سجينا خلال تمرد بسجن في الإكوادور...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط