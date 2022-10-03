بايدن: سنفرض عقوبات جديدة على إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة على إيران؛ رداً على قمعها «متظاهرين سلميين».

وقال بايدن، في بيان، إن «الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع أكلافاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة»، بحسب «فرانس برس».

- البيت الأبيض يندد بالحملة الأمنية «المقلقة والمروعة» في إيران

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، وصف البيت الأبيض الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن غضهم إزاء وفاة مهسا أميني، بينما كانت معتقلة لدى «شرطة الأخلاق» بـ«المقلقة والمروعة».

واعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار في تصريح على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «إر فورس وان»، أن الحملة الأمنية للسلطات الإيرانية «مقلقة ومروعة»، مشيرة إلى «تقارير تفيد برد السلطات الأمنية على تظاهرات الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق».