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المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 09:19 مساء
المدير الأسبق لـ«سي آي إيه»: واشنطن والناتو سيدمران الجيش الروسي في أوكرانيا حال استخدم بوتين «النووي»
قاد بتريوس الجيش الأميركي في أفغانستان وقوات التحالف في العراق سابقا. (الإنترنت)
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قال الجنرال الأميركي المتقاعد، ديفيد بتريوس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدمرون الجيش الروسي في أوكرانيا ويغرقون أسطول البحر الأسود التابع له في حال استخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلاح النووي لضرب الأوكرانيين.

وخلال مداخلة له على شاشة شبكة «آي بي سي نيوز»، الأحد، قدم بتريوس، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وقائد قوات التحالف في العراق سابقًا، تصوره للرد الأميركي والغربي على أي استخدام روسي لأسلحة الدمار الشامل، بحسب «يورو نيوز».

استخدم بوتين السلاح النووي
غير أن بتريوس الذي تكن له الأوساط العسكرية الأميركية احترامًا كبيرًا شدد على أنه لم يتحدث إلى مستشار الأمن القومي جيك ساليفان في هذا الخصوص، وأنها مجرد تقديرات.  

وقال بتريوس: «في حال استخدم بوتين السلاح النووي أفترض أن الولايات المتحدة ستقود جهودًا مشتركة يقوم بها حلف شمال الأطلسي من أجل تحييد كل القوات الروسية التي يمكن تحديد مكانها في الميدان الأوكراني وأيضًا في شبه جزيرة القرم، وتدمير كل سفينة في البحر الأسود».

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وعندما سئل عما إذا كان استخدام السلاح النووي من قبل الروس سيدخل الأميركيين والحلفاء في مواجهة مباشرة مع موسكو، قال بتريوس إنه يجب تقييم الوضع أولًا.

وبحسب بتريوس، إذا استُخدمت تلك الأسلحة ووصلت إشعاعاتها إلى دول تنتمي للناتو، فعندئذٍ يجب النظر فيما إذا كانت تلك الإشعاعات تعتبر هجومًا على دولة عضوة في الحلف. وأضاف الجنرال المتقاعد: إذا كان ذلك هو الحال، فسيكون هناك ما يسمح بتفعيل البند الخامس من المعاهدة التي تجبر دول الناتو بالدفاع عن بعضها.

الحالة الثانية ستدفع واشنطن والناتو إلى التدخل
وأشار بتريوس إلى أن الحالة الثانية التي ستدفع واشنطن والناتو إلى التدخل هو أن ما سيحصل في أوكرانيا في حال استخدم الروس الأسلحة النووية «سيكون رهيبًا إلى درجة لا يمكن تجاهله، ولا يمكن تركه يمر دون رد». وأضاف: «أنت لا تريد تصعيدًا نوويًان ولكن يجب عليك أن تظهر أن استخدام هذه الأسلحة لا يمكن أن يمر دون رد».

وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، الأسبوع الفائت، وهدد باستخدام الأسلحة النووية في حال تدخل الغرب. وجاء ذلك بعدما استطاعت القوات الأوكرانية استعادة مناطق واسعة شمال شرقي البلاد في منطقة خاركيف، وإعلان بوتين التعبئة الجزئية لسد النقص البشري الكبير الذي يواجهه جيشه في أوكرانيا.

ووصف بتريوس تحرك بوتين لناحية إعلان الضم بـ«التحرك اليائس»، وقال إن التهديدات النووية، مهما كثرت، لا يمكنها إخراج بوتين من المأزق الذي وضع نفسه فيه.

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