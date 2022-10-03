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بوريل يعد بمحادثات «صريحة» مع لبيد حول الوضع «المقلق» في فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 07:02 مساء
بوريل يعد بمحادثات «صريحة» مع لبيد حول الوضع «المقلق» في فلسطين
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (الإنترنت)
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وعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، بإجراء محادثات «صريحة» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، لا سيما حول الوضع «المقلق» في الأراضي الفلسطينية.

وقال بوريل، قبل بدء اجتماع في بروكسل لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، سيكون الأول منذ عقد، «سنبحث بشكل صريح ومنفتح... الوضع في الأراضي الفلسطينية وعملية السلام المتوقفة». وأضاف: «بعد توقف طويل استمر عشر سنوات، نعيد الحياة إلى هذه المنصة»، بحسب «فرانس برس».

معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات
وجمدت اجتماعات المجلس منذ عقد بسبب موقف إسرائيل من معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل «بداية جديدة» مع إسرائيل منذ إطاحة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو العام 2021 بعد 12 عامًا في السلطة. ولم يحضر لبيد إلى بروكسل، وسيشارك في الاجتماع عبر الفيديو.

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ولفت بوريل إلى  إعلان رئيس الوزراء دعمه حل الدولتين مع الفلسطينيين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا: «هذا ما نؤيده نحن أيضًا، وعلينا تقصي كيفية التقدم بصورة ملموسة».

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي
قتل فلسطينيان، الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقتل، منذ الربيع الماضي، 19 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بعضهم من سكان إسرائيل، وقتل خلالها ثلاثة من المهاجمين.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردًا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل منذ مطلع العام 109 فلسطينيين بينهم نشطاء ومدنيين والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

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