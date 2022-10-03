مقتل امرأة في قصف أوكراني استهدف منطقة حدودية في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية مقتل امرأة، الإثنين، في قصف شنته القوات الأوكرانية استهدف قرية قرب الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف: «قصفت القوات المسلحة الأوكرانية قريتنا غولوفتشينو في منطقة غرايفورون. أصابت القذائف مركز القرية، وحدث دمار»، وفق «فرانس برس».

وفي سياق متصل هاجم الجيش الأوكراني الضفة الغربية لنهر دنيبرو، واستولى على بلدة «زولوتا بالكا»، وسط مزاعم من مصادر موالية للكرملين بأن القوات الروسية تراجعت حتى «دودتشاني» على بعد حوالي 25 كيلومتراً باتجاه الجنوب.

تحرير مدينة «ليمان» الرئيسية في دونيتسك

ويأتي ذلك بعد أن تمكنت أوكرانيا من تحرير مدينة «ليمان» الرئيسية في دونيتسك نهاية الأسبوع الماضي، حيث قال القادة العسكريون الأوكرانيون إن القوات تهاجم الآن بلدة «كريمينا» في لوهانسك المجاورة.

وهذا يعني أن القوات الروسية تخسر الآن أراضي في ثلاث من أصل أربع مناطق أوكرانية تم ضمها الأسبوع الماضي وأُعلن وقتها أن أي هجوم عليها سيعتبر هجومًا على روسيا، وقد يؤدي إلى رد نووي.

ونشر أنطون جيراشينكو، كبير مستشاري الحكومة الأوكرانية، مقطع فيديو على الإنترنت، الأحد، يزعم أنه من بلدة «زولوتا بالكا» في منطقة خيرسون الجنوبية يظهر جنديًا يلوح بالأعلام الأوكرانية مع مدنيين.

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وكذلك أفاد «معهد دراسة الحرب»، وهو مركز أبحاث أميركي مرموق، إلى أن أوكرانيا استولت على البلدة، بينما أشاد الرئيس زيلينسكي أيضًا بالتقدم الأوكراني في المنطقة. ووفقًا لعدة روايات، فقد أُجبرت القوات الروسية على الانسحاب إلى بلدة «دودشاني»، مما يعني أن الأوكرانيين تقدموا بنحو 30 كيلومترًا إضافية.

وإذا تم تأكيد ذلك رسميًا، فسيكون أحد أكبر الاختراقات في خيرسون منذ أن بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في أوائل أغسطس، وستكون ضربة قوية للرئيس بوتين. في غضون ذلك، على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال الشرقي، قالت أوكرانيا إنها استولت على بلدة «تورسك» التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات شرق مدينة «ليمان».

مهاجمة وحدات روسية في «كريمينا» الواقعة في لوهانسك

وقال سيرهي تشيرفاتي، الناطق باسم القيادة الشرقية العسكرية لأوكرانيا، إن القوات تهاجم الآن وحدات روسية في «كريمينا» الواقعة في لوهانسك المجاورة.

وسيؤدي الاستيلاء على هذه المدينة إلى فتح الباب أمام هجوم على المدينتين التوأمين «سيفيرودونيتسك» و«ليسيتشانسك»، حيث قضت روسيا أسابيع وتكبدت كميات هائلة من العتاد وعددًا كبيرًا من الجنود خلال الصيف للاستيلاء عليهما.

وتحدث القوات الأوكرانية كذلك عن مزيد الهجمات التي تقودها في الشمال متجهة شرقًا من مدينة «بوروفا» نحو «سفاتوف» التي تقع أيضًا في لوهانسك.