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اندونيسيا: تعويضات مالية لأسر ضحايا التدافع في الملعب وإقالة قائد شرطة مالانغ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 04:36 مساء
اندونيسيا: تعويضات مالية لأسر ضحايا التدافع في الملعب وإقالة قائد شرطة مالانغ
أحذية ملقاة بجوار الملعب في استاد كانجوروهان بعد أيام من تدافع مميت بعد مباراة كرة قدم في مالانغ. (أ ف ب)
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أمر الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو الإثنين بتعويضات تصل إلى 50 مليون روبية (3200 دولار) لكلّ أسرة من عائلات ضحايا التدافع الذي حصل في ملعب كرة قدم في مالانغ ليل السبت والذي أدّى إلى مقتل 125 شخصًا، فيما قررت شرطة جاوة الشرقية إقالة رئيس الشرطة المحلية وتعليق عمل تسعة شرطيين.

وأعلن الناطق باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو في مؤتمر صحفي تلفزيوني «بناء على التحقيق الذي أُجري (...) اتخذ قائد الشرطة الوطنية الليلة قرارًا بإعفاء رئيس شرطة مالانغ فيرلي هدايات من مهامه واستبداله» بالإضافة إلى «تعليق عمل تسعة شرطيين والتحقيق معهم» بعدما تمّ التحقيق مع 28 شرطيًا آخر، وفق «فرانس برس».

مقتل 125 شخصًا وإصابة 323 بجروح
وقُتل 125 شخصًا وأُصيب 323 بجروح ليل السبت في مدينة مالانغ الأندونيسية بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في استاد مزدحم بالأشخاص لقمع أعمال عنف في الملعب ما أدّى إلى تدافع.

وقال نهار، وهو مسؤول في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل الإثنين، «أشارت أحدث البيانات التي تلقيناها إلى أن، من بين الـ125 شخصًا الذين قضوا في الحادثة، 32 كانوا من الأطفال، وأصغرهم كان طفلًا يتراوح عمره بين الثلاثة والأربعة أعوام». وأعلن يدودو عن فتح تحقيق، لكن أشارت مجموعات حقوقية إلى ضرورة محاسبة الشرطيين على استخدامهم الغاز المسيل للدموع في مكان ضيّق.

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ومع تصاعد الغضب ضد الشرطة، أعلن وزير الأمن الاندونيسي محمد محفوظ تشكيل فريق للتحقيق.  وقال في تصريح تلفزيوني «نطلب من الشرطة الوطنية العثور على مرتكبي الجرائم في الأيام المقبلة»، داعيًا إلى «تحديد هوية مرتكبي الجرائم»، معتبرًا أنه «يجب اتخاذ إجراءات ضدهم».

«نريد العدالة»
وتسبب نزول جماهير فريق «أريما إف سي» إلى الملعب عقب الخسارة أمام «بيرسيبايا سورابايا» 2-3 في الدوري إلى أرضية الملعب، بالتدافع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 125 قتيلا و323 جريحًا.

وكان الملعب الذي يتسع لـ42 ألف متفرج ممتلئا حسب السلطات، اقتحم نحو 3 آلاف منهم الملعب بعد المباراة. وحاولت الشرطة التي وصفت الحادث بـ«الشغب»، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم بعد مقتل ضابطين، مما تسبب في تدافع واصطدامات بين المشجعين ودهس العديد من الضحايا.

وقال أنديكا (25 عامًا) وهو من سكان مالانغ ورفض الكشف عن كنيته «إحدى رسائلنا هي أن تحقق السلطات في هذا الأمر بطريقة شاملة. على من يقع اللوم؟» وأضاف «نريد العدالة لأنصارنا الذين سقطوا».

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