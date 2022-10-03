بلينكن يبدأ جولة أميركية لاتينية الاثنين في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، كولومبيا في أولى محطات جولة له في دول أميركية لاتينية، حيث جرى انتخاب الكثير من الرؤساء اليساريين، مؤخرًا.

ويبدو أن زيارة بلينكن، التي كانت بلاده تركّز أكثر في الفترة الأخيرة على منطقة آسيا وعلى الحرب في أوكرانيا، ستهدف بشكل جزئي إلى معالجة أي مخاوف من إهمال الولايات المتحدة لحلفائها في أميركا اللاتينية. فيما ينتقل بلينكن بعدها إلى تشيلي والبيرو، وفق «فرانس برس».

وتأتي جولة بلينكن غداة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، والتي شهدت منافسة محمومة في صناديق الاقتراع بين الرئيس اليميني جايير بولسونارو والرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وستجري الدورة الثانية في 30 أكتوبر بعدما حقق بولسونارو نتائج أفضل من المتوقع، أمام لولا الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أنه قد يحقق فوزا كبيرا.

وقال بلينكن الأحد، وسط تكّهنات بأن بولسونارو قد لا يقبل بهزيمته المحتملة في الانتخابات، إن الولايات المتحدة «تشاطر البرازيل الثقة بأن الدورة الثانية ستجري بروح السلام والواجب المدني نفسها».

وتأتي جولة بلينكن أيضًا عقب عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسنًا حذرًا للعلاقات بين الدولتين رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسًا لفنزويلا في العام 2018.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربي براين نيكولز، لصحفيين الجمعة، «لم تكن لدينا علاقات بهذه القوة من قبل مع هذا النصف من الكرة الأرضية».

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وأضاف «لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي بل على أساس التزامها الديموقراطية، وسيادة القانون وحقوق الانسان».

وخلال تواجده في بوغوتا الاثنين والثلاثاء، سيلتقي بلينكن الرئيس غوستافو بيترو الذي أصبح في مطلع أغسطس أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا.

ويقول مقرّبون إن بلينكن وبيترو سيناقشان تهريب المخدرات وتأثيره على الأمن والصحة والبيئة، فضلا عن الهجرة، ووصف مسؤولون أميركيون حماية كولومبيا للمهاجرين الفارين من الفقر وانعدام الاستقرار بأنها «نموذج للمنطقة».

محادثات «مفتوحة وصريحة»

وأصبح بيترو رئيسًا في أغسطس، قال مسؤولون أميركيون إنهم مستعدون لإجراء محادثات «مفتوحة وصريحة» معه بشأن الحرب المدعومة من الولايات المتحدة على المخدرات، واعتبر بيترو أن هذه الجهود فشلت، ودعا بدلًا من ذلك إلى بذل جهود لخفض الطلب على الكوكايين في الدول المتقدمة.

وكولومبيا، التي عانت على مدى عقود من حرب أهلية أججها جزئيًا تهريب المخدرات، هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، فيما تشكل الولايات المتحدة سوقها الرئيسية.

جدول أعمال مثقل لمنظمة الدول الأميركية

ويتوجه وزير الخارجية الأميركي الأربعاء، إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع الرئيس التشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً، والذي تولّى منصبه في مارس الماضي.

وأخيراً، يتوجه بلينكن إلى ليما الخميس والجمعة للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بعدّة تحقيقات بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام، وسيشارك بلينكن أيضًا في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية.

وسيدرس المجتمعون في القمة قرارًا يحثّ على إنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية أعربت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.

وسيناقش بلينكن مخاوف واشنطن بشأن الديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وتغيّر المناخ في أميركا اللاتينية، حسبما جاء في بيان صدر عن الخارجية الأميركية الجمعة.

وتهدف الزيارة أيضاً إلى متابعة نتائج «قمة الأميركيتين»، التي عُقدت في لوس أنجليس في يونيو وجرى خلالها إطلاق شراكة حول الهجرة في أميركا اللاتينية.