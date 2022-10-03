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النتائج المتقاربة في الدورة الأولى تدخل البرازيل في حملة انتخابات رئاسية محمومة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 11:01 صباحا
النتائج المتقاربة في الدورة الأولى تدخل البرازيل في حملة انتخابات رئاسية محمومة
الرئيس البرازيلي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار)، خلال لقاء انتخابي في 28 أبريل 2022، في برازيليا، والرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو خلال عيد الجيش البرازيلي بمقر الجيش في برازيليا, 19 أبريل 2022. (أ ف ب)
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بعد تقدم لولا دا سيلفا بشكل طفيف في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية على جايير بولسونارو الذي حقق نتيجة أفضل من المتوقع، تبدأ الإثنين، مرحلة جديدة في الحملة الرئاسية، تستمر أربعة أسابيع، ويتوقع أن تكون محمومة وزاخرة بعدم اليقين بالنسبة للبلاد.

وفاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أبرز شخصيات اليسار البرازيلي بنسبة 48% من الأصوات، متقدما على الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف الذي نال 43% بفارق حوالى ستة ملايين صوت وفق النتائج الرسمية شبه النهائية.

ويتبين أن استطلاعات الرأي أخطأت كثيرا إذ كانت تتوقع تقدم لولا بـ14 نقطة (50% مقابل 36%)، ولم تستبعد إمكان فوزه من الدورة الأولى حتى، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال لولا في وقت متأخر، من مساء الأحد «أؤكد لكم أننا سنفوز بهذه الانتخابات. هذا مجرد تمديد»، ووعد «بمزيد من اللقاءات الانتخابية والزيارات» لملاقاة البرازيليين للفوز بولاية ثالثة في 30 أكتوبر، «لأن علينا اقناع المجتمع البرازيلي».

وتابع «غدا ابدأ حملتي.. لو فزت من الدورة الأولى لأخذت عطلة من ثلاثة أيام وذهبت في شهر عسل»، وكان لولا اقترن بزوجته الثالثة في مايو الماضي.

وسجل انصار بولسونارو نتائج ممتازة في الانتخابات العامة التي شهدتها البرازيل الأحد أيضا، وانتخب الكثير منهم نوابا أو حكاما وبينهم وزراء سابقون في حكومات بولسونارو .

سباق مفتوح ومنافسة محتدمة
وقالت برونا سانتوس من «برازيل إنستيتوت»، «ستشهد الدورة الثانية استقطابا هائلا»، في حين أن البرازيل تشهد أساسا انقسامات كبيرة جراء ولاية بولسونارو.

وقال الخبير السياسي في جامعة برازيليا، باولو كالمون، «السباق سيكون مفتوحا أكثر ويتوقع حصول منافسة محتدمة»، ورأى ان «بولسونارو لا يزال يملك كامل الفرص للفوز» بولاية جديدة.

اضطرابات في الشوارع
ويتوقع كالمون أن يغير لولا كذلك استراتيجيته بعدما ارتكب خطأ قبل الدورة الأولى «بشن حملة تتركز فقط على إنجازات ولايتيه السابقتين» (2003-2010)، وعليه أن «يقدم مشاريع للمستقبل»..

وأكد ماركو انتونيو تيكسيرا، من مؤسسة «جيتوليو فارغاس»، «ستكون الدورة الثانية صعبة جدا.. الفارق خمس نقاط فقط سنشهد مرحلة متوترة جدا».

وأوضح مايكل شيفتر المحلل في l'Inter-American Dialogue، ان النتيجة التي سجلها بولسونارو «ستمده قوة»، مضيفا «لا يمكننا ان نستبعد أن يتمكن بولسونارو من تحفيز قواعده ويشجعهم على مطاردة انصار لولا».

- لولا يأمل «العودة إلى وضع طبيعي» في البرازيل بعد الانتخابات الرئاسية

ورأى أن بين المعسكرين «الكثير من الكراهية والحقد ومن غير المستبعد أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات» في حين عرفت الحملة أعمال عنف.

ورأى غييرمي كاسرويش من مؤسسة Getulio Vargas ، أن النكسة النسبية التي تكبدها لولا تمنحه «شهرا إضافيا لإثارة اضطرابات في الشارع»، معتبرا أن «فرص لولا لينتخب باتت أضعف».

وغالبا ما أكد أنصار للولا أنهم امتنعوا من ارتداء ألوان حزب العمال الحمراء، خوفا من اعتداءات من جانب أنصار لبولسونارو.

«كذّبنا استطلاعات الرأي»
وسيسعى المرشحان الآن إلى استقطاب ناخبي المرشحين اللذين حلا في المرتبة الثالثة والرابعة، وهما على التوالي سيمون تابت (اليمين الوسط) مع 4% من الأصوات، وسيرو غوميش (اليسار الوسط) 3 %.

وقالت برونا سانتوس «ناخبو سيمون تابت وسيرو غوميش البالغ عددهم نحو 8 ملايين شخص سيقررون من سيكون الرئيس المقبل».

وعززت الدورة الأولى من بغض بولسونارو لاستطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تخلفه الكبير عن لولا منذ أسابيع.

وقال الرئيس الشعبوي «لقد كذّبنا استطلاعات الرأي»، مؤكدا أنه يفضل جس نبض البرازيليين في الشارع خلال تجمعات انتخابية كبيرة.

وقال غييرمي كاسارويش إن «معاهد استطلاعات الرأي التي وفرت توقعات غير مصيبة للانتخابات الرئاسية وانتخابات الولايات يجب أن تعيد النظر بطريقة عملها».

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