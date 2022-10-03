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وزير الأمن الإندونيسي يطالب «باتخاذ إجراءات» ضد المسؤولين عن كارثة التدافع في مباراة محلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 10:01 صباحا
وزير الأمن الإندونيسي يطالب «باتخاذ إجراءات» ضد المسؤولين عن كارثة التدافع في مباراة محلية
مواطنون يضيئون الشموع تكريما لضحايا كارثة تدافع الجماهير في ملعب لكرة القدم في مالانغ بإندونيسيا, 2 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
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حث الوزير الإندونيسي لشؤون الأمن، محمد محفوظ محمودين، اليوم الإثنين، على «اتخاذ إجراءات» ضد المسؤولين عن تدافع الجماهير الذي أودى بحياة 125 شخصا على الأقل في ملعب، على هامش مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

ودعا محفوظ في تصريح تلفزيوني، الشرطة الإندونيسية إلى «تحديد هوية مرتكبي الجرائم»، معتبرا أنه «يجب اتخاذ إجراءات ضدهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال محفوظ «نطلب من الشرطة الوطنية العثور على مرتكبي الجرائم في الأيام المقبلة».

125 قتيلا و323 جريحا
وتسبب نزول جماهير فريق أريما إف سي، إلى الملعب عقب الخسارة أمام بيرسيبايا سورابايا 2-3 في الدوري، في وقوع تدافع أودى بحياة ما لا يقل عن 125 قتيلا و323 جريحا مساء السبت، في مدينة مالانغ (شرق جزيرة جاوا)، في واحدة من أسوأ الحوادث في الملاعب على الإطلاق.

وكان الملعب الذي يتسع لـ42 ألف متفرج ممتلئا حسب السلطات، اقتحم نحو 3 آلاف منهم الملعب بعد المباراة.

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حاولت الشرطة التي وصفت الحادث بـ«الشغب»، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم بعد مقتل ضابطين، مما تسبب في تدافع واصطدامات بين المشجعين ودهس العديد من الضحايا.

وبالنسبة للكثيرين، تمادت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع، حتى غن منظمة العفو الدولية دعت إلى إجراء تحقيق في استخدام الشرطة لهذا السلاح وتقديم من «ارتكبوا انتهاكات إلى العدالة».

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