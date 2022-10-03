أستراليا تستعد لإنقاذ عائلات مقاتلي «داعش» من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، الإثنين، أن كانبيرا تستعد لإنقاذ عشرات من مواطنيها من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم «داعش» من مخيمات اللاجئين في سورية، بعد مهمة سرية قامت بها وكالة المخابرات الأمنية في البلاد، وفق وكالة «رويترز».

ولم تؤكد الحكومة على الفور تقارير قالت إنه ستتم إعادة 16 امرأة و42 طفلا محتجزين في المعسكرات منذ ثلاث سنوات ونصف من ذوي مقاتلي تنظيم «داعش» القتلى أو المسجونين.

وقالت الناطقة باسم وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني «الأولوية العليا للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية لأستراليا بناء على مشورة الأمن القومي».

طمأنة الأستراليين بشأن التهديدات

وأضافت «نظرا للطبيعة الحساسة لهذه الأمور فإنه من غير المناسب الإدلاء بتصريحات أخرى». ولم ترد أونيل بشكل فوري على دعوة المعارضة للحكومة لطمأنة الأستراليين بأن أي شخص قد يكون متطرفا لا يشكل أي تهديد لدى عودته إلى أستراليا.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبيرسك اليوم الإثنين إن نحو 40 طفلا أستراليا يعيشون في مخيم في سورية وإن بعض أمهاتهم تعرضوا للخداع وتزويجهم من مقاتلي «داعش» عندما كن صغيرات. وقالت بليبيرسك في القناة السابعة بالتلفزيون «أعتقد عندما يعودون إلى أستراليا سيكون من المهم للغاية أن يتلقى الأطفال بشكل خاص المشورة».