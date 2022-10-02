تركيا: «تحييد» 30 من عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنها «حيدت» نحو 30 من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين منفصلتين في كل من العراق وسورية. وعادة ما تستخدم وزارة الدفاع كلمة حيدت للتعبير عن القتل.

أوضحت الوزارة أن العمليتين شملتا غارة جوية استهدفت 23 من عناصر الحزب في منطقة آسوس التي تبعد نحو 140 كيلومترا في عمق الأراضي العراقية من جهة الشمال، فضلا عن سبعة آخرين في عملية أخرى بشمال سورية، بحسب «رويترز».

تركيا تشن ضربات متكررة عبر الحدود

وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية عبر الحدود، غالبا بطائرات مسيّرة مسلحة، في الجارتين العراق وسورية في إطار هجماتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في العام 1984 وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي أعقب ذلك. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

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ولقي ضابط بالقوات الخاصة التركية حتفه في هجوم حملت أنقرة يوم الأحد حزب العمال الكردستاني في شمال سورية المسؤولية عنه. وقال وزير الدفاع خلوصي أكار يوم الخميس إن الجيش قصف 16 هدفا في ضربات جوية الأسبوع الماضي في نفس منطقة آسوس.