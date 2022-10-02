وزيرة الخارجية الألمانية تتضامن مع النساء في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بمواصلة دعمها للنساء الإيرانيات وللاحتجاجات هناك، وأكدت تحرك بلادها من أجل فرض عقوبات على طهران.

ووعدت أنالينا بيربوك، الأحد، بأن تقدم دعمها للمتظاهرين المناوئين للحكومة في إيران، وقبيل الانتخابات البرلمانية في ولاية سكسونيا السفلى، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في ندوة انتخابية، في هانوفر «نحن نتابع. ونقف إلى جانبكم» غير أنها اعترفت أن إمكانيات السياسة الخارجية أحيانا ما تكون محدودة «لكن بمقدورنا المتابعة وبمقدورنا أن نكون أصوات هؤلاء النساء».

ولا تزال إيران تشهد احتجاجات اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) عاما في السادس عشر من الشهر الماضي أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» الإيرانية التي أوقفتها بحجة انتهاكها القواعد الخاصة بالحجاب ،وبعد ذلك بوقت قصير توفيت في ظروف غامضة.

الشرطة الإيرانية تنفي أي مسؤولية عن وفاة مهسا

ونفت الشرطة الإيرانية في المقابل أي مسؤولية عن وفاة مهسا، مضيفة أنها كانت تعاني من مشكلات في القلب.

واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، أن أعداء إيران فشلوا في «المؤامرة» التي يعدونها ضدها، بينما تشهد الجمهورية الإسلامية منذ زهاء ثلاثة أسابيع احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

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وقال رئيسي «رغم أن ملف السيدة أميني يتابع حاليا بشكل كامل ودقيق» من قبل السلطات المختصة «يتابع العدو تضليل الرأي العام بفضل إجراءات إعلامية مكثفة وواسعة»، مضيفا «دخل الأعداء الى الساحة في المؤامرة الأخيرة وكانوا يقصدون عزل البلاد لكن انهزموا في زمن كانت الجمهورية الإسلامية تتخطى فيه مشاكلها الاقتصادية» وتعزّز حضورها إقليميا ودوليا، وذلك وفق بيان على موقع الرئاسة، وفق «فرانس برس».

92 شخصًا بإيران في حملة قمع التظاهرات

وقتل ما لا يقل عن 92 شخصًا في إيران، في حملة قمع التظاهرات الجارية منذ أكثر من أسبوعين احتجاجًا على مقتل الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الأحد، منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، إن «من واجب الأسرة الدولية التحقيق، ومنع الجمهورية الإسلامية من ارتكاب جرائم أخرى»، وكانت الحصيلة الأخيرة تفيد بسقوط 83 قتيلًا، بالتظاهرات التي تزايدت في عدة مدن.