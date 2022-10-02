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بايدن يزور بورتوريكو الإثنين وفلوريدا الأربعاء لتفقد أضرار إعصاري فيونا وإيان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 09:29 صباحا
بايدن يزور بورتوريكو الإثنين وفلوريدا الأربعاء لتفقد أضرار إعصاري فيونا وإيان
الرئيس الأميركي جون بايدن خلال كلمته في الأمم المتحدة. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض السبت، أنّ الرئيس جو بايدن سيتوجّه إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي سبّبها الإعصاران فيونا وإيان.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير على «تويتر»، أنّ بايدن وزوجته جيل سيتوجّهان الإثنين إلى بورتوريكو التي عانت دمارًا كبيرًا جرّاء إعصار فيونا الشهر الماضي، أمّا الأربعاء، فيتوجّه بايدن إلى فلوريدا، حيث تسبّب الإعصار إيان في دمار شامل وخلّف عشرات القتلى، بحسب وكالة «فرانس برس».

44 قتيلا حصيلة الإعصار إيان
وأسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا «هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان».

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