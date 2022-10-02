ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب في استاد كرة القدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي انتهت بتدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا إلى 174 قتيلًا الأحد، حسبما قال مسؤول لوسيلة إعلام محلية.

وقال نائب حاكم جاوة الشرقية اميل درداك لقناة «كومباس تي في» التليفزيونية «عند الساعة 09,30 (02,30 ت غ)، كان عدد القتلى 158، وعند الساعة 10,30، ارتفع العدد إلى 174 وفاة. هذه هي البيانات التي جمعتها وكالة تخفيف حدّة الكوارث في جاوة الشرقية».

مشجعون غاضبون اقتحموا ملعب الكرة

ولقي عشرات الشخاص مصرعهم مساء السبت عندما اقتحم مشجعون غاضبون ملعبا لكرة القدم إثر مباراة بملعب كانجوروهان في مالانغ في شرق جاوة بإندونيسيا، حسبما أعلنت الشرطة. واقتحم مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم، حدث بعدها تدافع وحالات اختناق.

وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة التي أعقبت مباراة بين أريما وبيرسيبايا مورابايا الذي كان متقدما بنتيجة 3 أهداف إلى هدفين؛ وأعلن اتحاد اللعبة عن إجراء تحقيق في الأحداث.