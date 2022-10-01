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قصف جديد يستهدف المعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 08:09 مساء
قصف جديد يستهدف المعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق
دخان متصاعد في منطقة زركويز الواقعة على بعد 15 كيلومترا من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق. (أ ف ب)
alwasat radio

استهدفت ضربات نسبت إلى إيران السبت مواقع لتنظيم كردي إيراني مسلّح في إقليم كردستان في شمال العراق، كما أفاد مسؤول فيه، بعد أيام من قصف اسفر عن مقتل 14 شخصاً في الإقليم.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مساء الخميس أنه سيواصل هجماته في كردستان العراق ضد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة الكردية الإيرانية التي تصفها طهران بـ«الإرهابية»، بحسب «فرانس برس».

وقال عطا ناصر، القيادي في حزب كومله - كادحون الكردي الإيراني المعارض، إن «القوات الإيرانية قصفت بمدافع وطائرات مسيرة مناطق وجودنا في جبال هلكورد» قرب الحدود مع إيران. وأضاف «القصف أدى إلى تدمير مقرات لنا، ولكن بدون خسائر في صفوفنا».

استهداف مجموعات كردية إيرانية معارضة
ومنذ أكثر من أسبوع، تشنّ إيران ضربات متفرقة في شمال العراق، كان أعنفها الأربعاء، بأكثر من 70 صاروخاً وضربات لطائرات بلا طيار في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، استهدفت مجموعات كردية إيرانية معارضة.

وقتل على الأقلّ 14 شخصاً بينهم امرأة حامل في هذا القصف، وأصيب 50 آخرون بجروح «معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال دون سن العاشرة»، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

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وقال الحرس الثوري في بيان الخميس إنه «شن سلسلة عمليات ضد قواعد ومقرات إرهابية في شمال العراق باستخدام صواريخ من جميع الأنواع وطائرات مسيرة قتالية وطائرات مسيرة انتحارية».

وأكد أن «هذه العمليات ستستمر حتى نزع سلاح الجماعات الإرهابية»، داعيا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى «تحمل مسؤولياتهما بمزيد من الجدية تجاه إيران كجارة».

تواصل الاحتجاجات في إيران
واتهم الحرس الثوري المجموعات الكردية المتمركزة في العراق بـ«مهاجمة إيران والتسلل إليها لزعزعة الأمن وإثارة أعمال شغب ونشر اضطرابات».

وتأتي هذه الضربات فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران منذ منتصف سبتمبر على خلفية مقتل مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 22 عاماً بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

يضم إقليم كردستان العراق مقار أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية خاضت تاريخياً تمرداً مسلحاً ضدّ النظام في إيران، غير أن أنشطتها العسكرية تراجعت في السنوات الأخيرة.

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