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غوتيريس يندد بـ«أي محاولة لتسلم السلطة بالقوة» بعد الانقلاب في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 07:15 مساء
غوتيريس يندد بـ«أي محاولة لتسلم السلطة بالقوة» بعد الانقلاب في بوركينا فاسو
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس«بشدة» السبت «أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح»، غداة انقلاب في بوركينا فاسو هو الثاني في ثمانية أشهر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس في بيان إن الامين العام «يدين بشدة أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع المعنيين الى الامتناع عن أي (اعمال) عنف والسعي الى الحوار»، بحسب «فرانس برس».

إغلاق الطرقات وسماع طلقات في العاصمة
أغلق جنود الطرقات الرئيسية وسمعت طلقات رشاشة في عاصمة بوركينا فاسو السبت فيما دانت قوى دولية ثاني انقلاب هذا العام في البلد الفقير والمضطرب الواقع في غرب إفريقيا.

وأطاح ضباط في الجيش رئيس المجلس العسكري اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا الجمعة، مشيرين إلى أنه فشل في التصدي للهجمات «المتطرفة» في البلاد.

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السبت قال عدة شهود لفرانس برس إنهم سمعوا دوي إطلاق النار في وسط العاصمة واغادوغو قام بعده جنود باغلاق طرقات رئيسية في المدينة بما يشمل الحي الذي يضم المقر الرئاسي. وحلقت مروحيات فوق المدينة واغلقت المتاجر التي فتحت أبوابها صباحا.

 الاتحاد الاوروبي والاتحاد الأفريقي يدينان
ودان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي هذا التغير في السلطة على غرار عدة جهات دولية أخرى.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه «يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان»، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول تيوليو عام 2024.

 وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.

دعوة السلطات الجديدة إلى احترام الاتفاقات السابقة
من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي من ان الانقلاب يعرض للخطر الجهود التي بذلت لاعادة النظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024 ودعا السلطات الجديدة الى احترام الاتفاقات السابقة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان إن «الاتحاد الاوروبي يأسف أيضا لتدهور الوضع الأمني والانساني في البلاد».

ودانت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»«بأشد العبارات» عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها «غير مناسبة» بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من يوليو 2024.  

دعوات لـ«عودة الهدوء وضبط النفس»
في الأثناء، دعت فرنسا « القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو» مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم. ودعت الولايات المتحدة بدورها إلى «عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية».

الجمعة، أدى إطلاق نار قبل الفجر في العاصمة في محيط القصر الرئاسي الى الانقلاب الاخير. وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش الجمعة، ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين لإعلان إطاحة اللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا.

وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاما) مكانه. وقالوا «قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها».

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