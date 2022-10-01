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الرئيس الشيشاني يدعو الى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 05:56 مساء
الرئيس الشيشاني يدعو الى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف. (الإنترنت)
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دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الجيش الروسي السبت الى استخدام «أسلحة نووية محدودة القدرة» في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدد من المناطق.

وقال قديروف في رسالة على تلغرام «في رأيي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات اكثر حزما، وصولا الى إعلان الاحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة»، وفق «فرانس برس».

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، أمس الجمعة إنه ليس هناك مؤشر إلى استخدام روسي «وشيك» للسلاح النووي في أوكرانيا لكن «الخطر» قائم.

«لا مؤشرات إلى استخدام وشيك للأسلحة النووية»
وصرّح سوليفان للصحفيين «بالنظر إلى كل الأحاديث الفضفاضة وتهديدات بوتين النووية، هناك خطر أن يفكر في ذلك وكنا واضحين بالقدر نفسه بشأن العواقب»، مضيفًا: «لا نرى حاليًا مؤشرات إلى استخدام وشيك للأسلحة النووية».

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وقال الكرملين الإثنين الماضي، إن اتصالات «متقطعة» جرت بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا متعلقة بالأسلحة النووية، وذلك بعدما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام بأنه «لم يكن يُخادع»، حين تحدث عن استعداده لاستخدام مثل هذه الأسلحة إذا شعرت روسيا أن وحدة أراضيها معرضة للتهديد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الجانبين حافظا على قناة مفتوحة للحوار، لكن محدودة بما يسمح «بتبادل الرسائل الطارئة» بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وذكر بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية «لحماية أرضها وشعبها»، في الوقت الذي أعلن فيه عن حملة تعبئة هددت بشكل واضح بتصعيد الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا.

«عواقب كارثية» لاستخدام الأسلحة النووية
وحذرت الولايات المتحدة الأحد الماضي، روسيا من «عواقب كارثية»، إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده «سترد بحسم» إذا استخدمت روسيا هذه الأسلحة ضد جارتها، ولم يخض في تفاصيل لكنه قال إن واشنطن أبلغت موسكو في أحاديث خاصة «ماذا يعني ذلك تحديدا بمزيد من التفصيل».

وامتنع بيسكوف عن التعليق عندما سُئل عما كشفته الولايات المتحدة لروسيا، عن معنى ما تقصده «بعواقب كارثية».

 

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