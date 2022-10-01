وزارة الدفاع الأوكرانية: جنودنا دخلوا بلدة ليمان الاستراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنودا أوكرانيين «دخلوا» السبت بلدة ليمان وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر «قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك». قبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه «يحاصر» آلافًا من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا الجمعة، بحسب «فرانس برس».

تـ«طويق» آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان

وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم إنه «طوق» آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان التي تعد مركز تقاطع مهمًا للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا، وتخضع لسيطرة قوات موسكو.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية، عن الناطق باسم الجيش الأوكراني في الشرق سيرجيو تشريفاتيتش، قوله للتلفزيون الأوكراني، إن «القوات الروسية محاصرة في ليمان.. نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي»، تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.

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وافق الكونغرس الأميركي، الجمعة، على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12.3 مليار دولار في تصويت للمصادقة على الميزانية لنهاية العام وتجنب إغلاق الإدارات الفدرالية.

وتسمح هذه الحزمة الجديدة من المساعدات للرئيس الأميركي جو بايدن بأن يأمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنقل معدات عسكرية بقيمة 3.7 مليار دولار إلى أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ميزانية جديدة ـ«موقتة»

وأقرت الميزانية التي توصف بـ«الموقتة» وتسمح للدولة الفدرالية بنفقات تتجاوز سقف الميزانية التي اعتمدت سابقا، بأصوات 230 نائبًا بينهم عشرة جمهوريين، مقابل 201 صوت. كما تنص على منح كييف 4.5 مليار دولار لتمكينها من تجنب تجاوز الميزانية.

وبذلك ترتفع قيمة المساعدات الأميركية للجهود الحربية الأوكرانية إلى 65 مليار دولار. وقد جرت الموافقة على المساعدة الجديدة بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة حاليًا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن «هذه المساعدة الإضافية هي دليل على ثقة الولايات المتحدة في أوكرانيا، وستدعم العمليات الحكومية الأساسية وتساهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني». وأضافت أن «هذا التمويل يهدف أيضًا إلى تعزيز المقاومة الأوكرانية الشجاعة ضد الحرب العدوانية لبوتين»، داعية «المانحين الآخرين ليس إلى تسريع الإفراج ع أموال لأوكرانيا فقط بل إلى زيادة مساعداتهم» أيضا.