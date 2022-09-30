الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم

القاهرة - بوابة الوسط

استخدمت روسيا اليوم الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية، فيما امتنعت الصين عن التصويت ومثلها ثلاث دول أخرى.

ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيدته عشر دول اعضاء مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأ مجلس الأمن في وقت سابق مداولاته حول مشروع قرار يدين ضمّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية، ويدعو مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا واطلعت عليه وكالة فرانس برس، جميع الدول والمنظمات الأخرى «إلى عدم الاعتراف بالضمّ الزائف» للمناطق الأربع.

روسيا تعتد قرار ضم 4 مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق الجمعة وقع فلاديمير بوتين، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عينتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!».

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات «شديدة» ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد ردا على إعلان الكرملين ضم أربع مناطق من أوكرانيا المجاورة. وقال البيت الأبيض في بيان «ستحمل الولايات المتحدة روسيا ثمنا خاطفًا وقاسيًا». كما أعلن بأن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية ثمن ذلك. وفق وكالة «فرانس برس».