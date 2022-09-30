بدء اجتماع مجلس الأمن حول ضمّ روسيا لمناطق أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مجلس الأمن الدولي الجمعة مداولاته حول مشروع قرار يدين ضمّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية، وهو نص يُنتظر أن تعطل موسكو إقراره باستعمال حق النقض.



ويدعو مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا واطلعت عليه وكالة فرانس برس، جميع الدول والمنظمات الأخرى «إلى عدم الاعتراف بالضمّ الزائف» للمناطق الأربع.

بوتين يوقع على ضم 4 مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق الجمعة وقع فلاديمير بوتين، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عينتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!».

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات «شديدة» ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد ردا على إعلان الكرملين ضم أربع مناطق من أوكرانيا المجاورة. وقال البيت الأبيض في بيان «ستحمل الولايات المتحدة روسيا ثمنا خاطفًا وقاسيًا». كما أعلن بأن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية ثمن ذلك. وفق وكالة «فرانس برس».