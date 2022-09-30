ارتفاع حصيلة القصف في زابوريجيا الأوكرانية إلى 30 قتيلا و88 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الأوكرانية الجمعة أن حصيلة القصف على قافلة من السيارات المدنية في زابوريجيا (جنوب)، على الحدود بين المنطقة التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا وتلك التي يسيطر عليها الروس، ارتفعت إلى 30 قتيلًا و88 جريحًا.



وقال قائد الشرطة الأوكرانية ايغور كليمنكو على فيسبوك «30 قتيلًا و88 جريحًا عقب جريمة حرب أخرى في زابوريجيا». وفق وكالة «فرانس برس». وأحصي سقوط 25 قتيلًا في حصيلة سابقة.

وفي وقت سابق، اتهمت أوكرانيا روسيا الجمعة، باستهداف قافلة إنسانية في منطقة زابوريجيا (جنوب)، التي يسيطر عليها الروس جزئيا، ما أوقع 23 قتيلا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون للحصول على مساعدة إنسانية.

وقال حاكم المنطقة الأوكراني أولكسندر ستاروخ، على تلغرام، إن «العدو شن هجوما صاروخيا على قافلة مدنيين إنسانية، كان الناس يصطفون للتوجه إلى المنطقة المحتلة موقتا للذهاب ورؤية أقربائهم وتلقي المساعدة»، مضيفا «هناك 23 قتيلا و28 جريحا»، وفق وكالة «فرانس برس».