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شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 08:18 مساء
شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا
أضرار خلفها إعصار «إيان» في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا الأميركية، 28 سبتمبر 2022. (الإنترنت)
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تسارع تقدم الإعصار إيان الجمعة باتجاه كارولاينا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يسبب رياحا قوية وسيولا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه، بعدما دمّر مناطق عدة في ولاية فلوريدا.

ولا تزال الخسائر البشرية الناجمة عن مروره عبر فلوريدا غير نهائية، وقد أبلغت السلطات عن 21 وفاة من بينها 20 حالة «غير مؤكدة»، أي أنه لم يحدد حتى الآن ما إذا كانت ناجمة مباشرة عن الإعصار، حسب وكالة «فرانس برس».

أما حصيلة الخسائر المادية فهي «تاريخية» في فلوريدا حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق بحسب رون ديسانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.


وغمرت المياه شوارع ومنازل وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن. واستعملت السلطات في كيسيمي قرب أورلاندو مراكب الجمعة لإنقاذ السكان المحاصرين في منازلهم في المناطق التي غمرتها المياه.

الإعصار يهدد بفيضانات بحرية قاتلة
وتحدث الرئيس جو بايدن مرة أخرى مع ديسانتيس الجمعة لبحث الاستجابة للكارثة وقال إن «الحكومة الفدرالية ستستمر في التحرك من أجل سكان فلوريدا»، وفق الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

- شاهد: الإعصار «إيان» يخلف «أضرارا كبيرة» في فلوريدا

وبعد تراجعه إلى الفئة الأولى أصبح إيان يحمل رياحا سرعتها 140 كيلومترا في الساعة ويهدد «بفيضانات بحرية قاتلة» على سواحل كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بأكملها من جورجيا إلى كارولاينا الشمالية في حالة تأهب.


ويتوقع أن يصل الإعصار إلى ولاية كارولاينا الجنوبية بعيد ظهر الجمعة ثم «يضعف بسرعة» مع تقدمه بين الجمعة والسبت، بحسب الهيئة نفسها. وبدأ انهمار الأمطار وهبوب الرياح في مدينة تشارلستون بالولاية الجنوبية.
 

مشهد من نيو سميرنا بيتش في فلوريدا، 30 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
مشهد من نيو سميرنا بيتش في فلوريدا، 30 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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