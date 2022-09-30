ميلوني تؤكد دعمها «الثورة البطولية» للإيرانيات

القاهرة - بوابة الوسط

علقت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جيورجيا ميلوني على التظاهرات المستمرة للإيرانيات، مؤكدة دعمها «ثورتهن البطولية» ضد النظام في طهران.

وقالت رئيسة حزب إخوة إيطاليا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشابة حدس النجفي أصبحت رمزا للاحتجاجات، بعدما قتلت خلال الاشتباكات مع الأمن، مشيرة إلى العشرات من القتلى الآخرين، وأيضا المئات من المعتقلين بين النشطاء والمحامين والصحفيين، حسب الموقع الإيطالي «ديكود 39»

القوى السياسية الإيطالية تتضامن مع التظاهرات

ومن جهتها، جددت رئيسة مجموعة الحزب الديمقراطي في البرلمان، ديبورا سيراكياني تضامنها مع النساء الإيرانيات في الكفاح من أجل الحقوق وضد عنف الدولة، معربة عن الإعجاب والتضامن لشجاعة وثبات عائلة محساء أميني الذين استنكروا مرتكبي اعتقالها.

واعتبرت سيراكياني أن المطالبة بأسباب القانون الوضعي والعدالة ضد الاضطهاد التعسفي أو القوانين العبثية هو شكل من أشكال المعارضة، مطالبة باستدعاء السفير الإيراني في إيطاليا للاحتجاج على العنف.

وجاء في بيان للأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمال ماوريتسيو لانديني و الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال لويجي سبارا و نقابة العمال الإيطالية بييرباولو بومبارديري، أن وفاة الشابة من أصل كردي محساء أميني (23 عامًا)، التي اعتقلت لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح وقتلت على يد شرطة الأخلاق، أسفر عن تفجير غضب النساء الإيرانيات.

وأضافوا أن الاحتجاجات تشمل جميع الطبقات الاجتماعية بدءا من العمال الذين ينزلون إلى الشوارع مع النساء للمطالبة بحريتهم، فيما يستخدم النظام الحجاب لتهميش المرأة واستبعادها من أي دور سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، متابعين أنه في إيران يتم إنكار الحقوق والحريات ويتم قمع النقابات العمالية المستقلة، فضلاً عن اعتقال النقابيين وتعذيبهم.