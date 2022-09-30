بوتين للروس من الساحة الحمراء: سنحقق «النصر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده ستحقق «النصر» في النزاع مع اوكرانيا، وذلك خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو؛ احتفالا بضم اربع مناطق اوكرانية.

وقال الرئيس الروسي على وقع تصفيق آلاف من انصاره رفع بعضهم الأعلام الروسية «النصر سيكون لنا»، مضيفا، مخاطبا سكان المناطق التي تم ضمها، «أهلا بكم في الوطن»، معتبرا أن هؤلاء «عادوا إلى وطنهم التاريخي»، حسب وكالة «فرانس برس».

بوتين يوقع ضم 4 مناطق أوكرانية

ووقّع بوتين الجمعة، معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!».