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ميلوني: مستعدون للتعاون مع دول الخليج لتعزيز الأمن العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 06:17 مساء
ميلوني: مستعدون للتعاون مع دول الخليج لتعزيز الأمن العالمي
رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جيورجيا ميلوني، (أرشيفية: ديكود 39)
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قالت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جيورجيا ميلوني إن حكومتها المقبلة مستعدة للعمل مع دول الخليج العربي لتعزيز الأمن العالمي.

جاء ذلك في رسائل تبادلتها مع بعض قادة دول الخليج، اليوم الجمة، وفق موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وقالت ميلوني إن العلاقات الثنائية القوية بين إيطاليا والبحرين «أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين» في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردا على التهاني بالنتيجة التي حققها حزبها في الانتخابات التشريعية في 25 سبتمبر الماضي، التي أرسلها رئيس وزراء البحرين سلمان بن حمد.

كما أكدت ميلوني أنها مستعدة للعمل مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل «التعاون الثنائي المثمر والاستقرار في الشرق الأوسط»، حسب رسالة على موقع «تويتر» ردا على تهنئة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد.

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