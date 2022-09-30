مجموعة السبع «لن تعترف أبدا» بضم روسيا أربع مناطق اوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان الجمعة أن دول هذا المنتدى «لن تعترف أبدا بعمليات الضم المزعومة» التي قامت بها روسيا لأراض أوكرانية.

وقال الوزراء «ندين بالاجماع وبشدة الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا والانتهاك المستمر من جانب روسيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها»، حسب وكالة «فرانس برس».\

بوتين يوقع على ضم 4 مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق الجمعة وقع فلاديمير بوتين، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عينتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!».

وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات «شديدة» ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد ردا على إعلان الكرملين ضم أربع مناطق من أوكرانيا المجاورة. وقال البيت الأبيض في بيان «ستحمل الولايات المتحدة روسيا ثمنا خاطفًا وقاسيًا». كما أعلن بأن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية ثمن ذلك. وفق وكالة «فرانس برس».