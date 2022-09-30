زيلينسكي: أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، وذلك بعيد طلب الاخير من كييف وقف القتال، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل الى حلف شمال الاطلسي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي إن «أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد». وأضاف «نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل الى حلف شمال الأطلسي».

بوتين وقع مرسوم ضم أربع مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق الجمعة وقّع فلاديمير بوتين، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!»

وتعهّد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأنهم «لن يعترفوا إطلاقا» بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر. وقال قادة الدول الـ27 في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية».