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بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 04:32 مساء
بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي
جنود روس خلال طابور اصطفاف لتحية علم بلادهم. (أرشيفية: الإنترنت)
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على مرسوم نشرته الحكومة الجمعة. 

وجاء في الوثيقة بأنه سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر على الأقل أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرا مستحيلا بالنسبة إليهم، وفق وكالة «فرانس برس».

بوتين وقع مرسوم ضم أربع مناطق أوكرانية
وفي وقت سابق الجمعة وقّع فلاديمير بوتين، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين. وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!»

وتعهّد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأنهم «لن يعترفوا إطلاقا» بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.  وقال قادة الدول الـ27 في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية».

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