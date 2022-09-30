قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون رفضهم «ضم» روسيا «غير القانوني» للمناطق الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأنهم «لن يعترفوا إطلاقا» بضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية أخرى واتهموا الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

وقال قادة الدول الـ27 في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية».

وفي وقت سابق الجمعة وقّع فلاديمير بوتين، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، والذين عيّنتهم موسكو، على منصة بحضور شخصيات من النخبة في روسيا وهتف معهم «روسيا! روسيا!»