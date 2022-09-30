الديمقراطية البرازيلية على المحك في المواجهة بين لولا دا سيلفا وبولسونارو

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد البرازيل، أكبر ديمقراطية في أميركا اللاتينية يوما حاسما الأحد في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية، تثير استقطابا شديدا، يتنافس فيها المرشح الأوفر حظا اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جاير بولسونارو.

ودُعي أكثر من 156 مليون برازيلي، إلى التصويت في البلد المترامي الأطراف الأشبه بقارة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي السادسة والسبعين من عمره، يسعى لولا رئيس البلاد من 2003 إلى 2010 والعامل السابق في قطاع المعادن وصاحب المسيرة الاستثنائية، لولاية جديدة ثالثة تؤمن له عودة لم تكن متوقعة بعد أربع سنوات من سجنه المثير للجدل لشبهات فساد.

وهو ينوي ركوب موجة «التصويت المفيد»، بعد دعوة من عدد كبير من الشخصيات إلى دعمه الأحد، من أجل تجنب دورة ثانية في 30 أكتوبر.

وقام المشاهير بالاختيار، فعدد كبير من نجوم الغناء مثل أنيتا أو كايتانو فيلوسو يقفون إلى جانب لولا، لكن نجم كرة القدم نيمار عبر الخميس عن دعمه لبولسونارو.

وتراجعت شعبية الرئيس اليميني المتطرف (67 عاما) بسبب أزمة كوفيد-19 والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، في بلد يعاني فيه أكثر من ثلاثين مليون شخص من الجوع.

لكنه ما زال مقتنعا بأنه سيعاد انتخابه على الرغم من تأخره الكبير في نوايا الاقتراع، حتى إنه ألمح الأسبوع الماضي إلى أن عدم فوزه بنسبة 60% من الأصوات الأحد سيكون أمرا «غير عادي»، مما أثار مجددًا مخاوف من احتمال طعنه في نتائج صناديق الاقتراع الإلكترونية بحجة حدوث «عمليات تزوير».

وهذا على الرغم من تقدم جديد للولا، في أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد داتافوليا ونُشرت نتائجه مساء الخميس، إذ حصل النقابي السابق على 48% من نوايا التصويت مقابل 34% فقط لبولسونارو.

«الديمقراطية ضد الفاشية»

وقال الخطيب اليساري خلال تجمع انتخابي الشهر الماضي، إن «ما هو على المحك هو الديمقراطية ضد الفاشية».

من جهته، لا يكف الرئيس اليميني المتطرف، عن الحديث عن «معركة الخير ضد الشر» في خطبه المليئة بإشارات إلى الكتاب المقدس، فيما شهدت ولايته اضطرابات كبيرة وجدل بسبب إزالة مساحات واسعة من غابات منطقة الأمازون واستقالة وزراء وهجمات متكررة على المؤسسات والصحافيين.

ويشيد هذا الضابط السابق في الجيش المدعوم من الإنجيليين ولوبي الأعمال الزراعية النافذ، بالحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985)، وعين عشرات الضباط في مناصب مهمة في إدارته.

- توقعات بفوز لولا من الدورة الأولى في انتخابات الرئاسية البرازيلية

وجرت المناظرة الأخيرة التي بثها التلفزيون مساء الخميس، في أجواء من التوتر الحاد إذ تبادل المرشحان الاتهامات بـ«الكذب» و«الفساد».

وقال المحلل السياسي في مركز أبحاث «إنتر أميركان ديالوغ» (الحوار بين الأميركتين)، مايكل شيفتر، لوكالة «فرانس برس»، إن «الديمقراطية على المحك في صناديق الاقتراع»، واصفا بولسونارو بأنه «الرئيس الأكثر مخالفة للديمقراطية منذ الحكم العسكري».

ويرى المحلل نفسه أن خطر وقوع أعمال عنف في حال خلاف حول نتائج صناديق الاقتراع واقعي، وقال إنه «من المحتمل جدًا»، أن تشوب اضطرابات مشابهة لاقتحام الكونغرس الأميركي في يناير 2021 في واشنطن، الاقتراع إذا تحدث بولسونارو عن تزوير.

بلد مفرط في التسلح

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «ستتابع عن كثب» الانتخابات البرازيلية، معبرة عن أملها في أن تجري في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية والمصداقية.

وارتفع عدد تصاريح حيازة السلاح 6 أضعاف بعد صدور مراسيم رئاسية عدة مثيرة للجدل، نقضتها المحكمة العليا أخيرا.

وحسب منظمي حملته، سيصوت رئيس الدولة في الصباح في ريو دي جانيرو معقله الانتخابي، ثم يعود إلى العاصمة برازيليا لمتابعة النتائج.

أما لولا فسيصوت في ساو برناردو دو كامبو، المدينة الصناعية القريبة من ساو باولو، حيث كان يعمل في مصنع قبل أن يصبح زعيمًا نقابيًا في سبعينات القرن العشرين.

وسينتخب البرازيليون أيضا حكامهم وثلث أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الفدراليين، والذين سيمثلونهم في المجالس التشريعية في كل من ولايات البلاد الـ27.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة (11:00 ت غ) الأحد، وتغلق في الساعة 17:00 (20:00 ت غ).