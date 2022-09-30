الرئيس التركي يقاضي سياسيا ألمانيا وصفه بأنه «فأر صرف صحي»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، شكوى جنائية ضد السياسي الألماني فولفجانج كوبيكي، بسبب وصف إردوغان بأنه «فأر صرف صحي».

وقال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن إردوغان لدى مكتب المدعي العام في هيلديسهايم، بتهمة الإهانة والتشهير.

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، الموالي لرجال الأعمال، قد وصف إردوغان بأنه «فأر صغير في الصرف الصحي، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي».

وردا على سؤال «د.ب.أ»، قال نائب زعيم الحزب إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع إردوغان.

تصريح كوبيكي «كان ينتقص من شأن» إردوغان

ووفقا لتقرير نشرته مجلة «شبيجل» الألمانية، فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام مفادها أن تصريح كوبيكي «كان ينتقص من شأن الشخص المعني»، و«هجوم غير قانوني على شرف شخص آخر»، فيما استدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

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وقال كوبيكي اليوم الجمعة «حقيقة أن السيد اردوغان قد بدأ حوالي 200 ألف من تلك الإجراءات، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء»، مضيفا أن فئران الصرف الصحي لطيفة، لكنها أيضا «ذكية ومراوغة»، موضحا «على أي حال، اتطلع لنزاع قانوني محتمل برباطة جأش».