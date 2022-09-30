اليوم.. روسيا تنظم حفلا بضم 15% من الأراضي الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم الكرملين اليوم، حفلا لإعلان ضم مناطق تمثل 15% من أوكرانيا، بعد تنظيم استفتاءات انتقدها الغرب، خلال الأيام الماضية، ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما لضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين رسميا إلى روسيا.

وجاء في المرسوم، الذي أعلنه الكرملين، أن بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا منطقتين مستقلتين، ومن المقرر أن يعلن الرئيس الروسي، أن المنطقتين جزء من روسيا، وذلك في حفل ينظمه الكرملين اليوم، وفق وكالة «يورو نيوز».

كانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بأن بوتين سيبدأ عملية ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا اليوم الجمعة منها خيرسون وزابوريجيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل «تصعيدا خطيرا»، وتهدد آفاق السلام بينما توعدت كييف برد قاس، والمنطقتان الأخريان هما دونيتسك ولوغانسك.

وتمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15% من أراضي أوكرانيا، ويأتي ذلك في أعقاب ما تصفه كييف والدول الغربية بأنها استفتاءات زائفة جرى إجراؤها تحت تهديد السلاح في المناطق التي تحتلها روسيا.

وباتخاذ هذه الخطوة يضاعف بوتين رهانه على الحرب، رغم الانتكاسة التي مني بها في ساحة المعركة هذا الشهر، وتنامي مشاعر الاستياء في الداخل إزاء عملية التعبئة العسكرية الجزئية.

تصحيح أخطاء التعبئة

وقال بوتين إنه يجب تصحيح «جميع الأخطاء» التي ارتكبت في عملية استدعاء جنود الاحتياط لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو أول اعتراف علني له بأن «التعبئة الجزئية» التي أعلن عنها الأسبوع الماضي لم تجر كما خطط لها.

وتحدث بوتين، في وقت متأخر أمس الخميس، عشية مراسم مخطط لها في الكرملين وحفل موسيقي في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الضم، وهي فعاليات أثارت بالفعل جولة جديدة من الإدانات الدولية.

انتقادات غربية على ضم المناطق الأوكرانية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين إن «أي قرار بالمضي قدما في ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا، لن يكون له أي قيمة قانونية ويستوجب التنديد».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الاستفتاءات الروسية ما هي إلا عملية زائفة «ومحاولة فاشلة للتغطية على محاولة الاستيلاء على الأراضي في أوكرانيا»، وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على بوتين في اتصال هاتفي لاتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوترات في أوكرانيا.

مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار يدين الاستفتاءات

هذا ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يدين «الاستفتاءات»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس، وهو نص ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب الفيتو الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية للمجلس، إن الاجتماع سيعقد الجمعة الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينتش)، قبل مناقشة أخرى مزمعة بشأن التسريبات المكتشفة من خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق.

ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا ليست لديه أي فرصة لتمريره بسبب حق روسيا في النقض (الفيتو)، ولكن يمكن تقديمه بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- «الكرملين» يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية خلال حفل الجمعة

ويدين مشروع النص الذي أوردت وكالة «فرانس برس» جزءا منه، «قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى الاستفتاءات غير القانونية»، في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها «شرعية» أو أن «تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق.. بما في ذلك أيّ ضم مزعوم» من جانب روسيا.

ويدعو المشروع كل الدول والمنظمات الأخرى إلى «عدم الاعتراف بالضم المزعوم» للمناطق الأربع من جانب روسيا، ويطالب موسكو «بالوقف الفوري» لغزوها أوكرانيا و«سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط» من البلاد.

وتقول روسيا إن الاستفتاءات كانت حقيقية وأظهرت الدعم الشعبي للانضمام إليها.

زيلينسكي يتوعد بـ«رد قاس»

فيما توعد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، الذي سيعقد اجتماعا طارئا مع وزيري الأمن والدفاع اليوم الجمعة، برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام.

وأضاف أن الاستفتاءات «لا قيمة لها ولا تغير الواقع.. وسيتم استعادة كامل الأراضي الأوكرانية».

وقال رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوغني، إنه بحث مع أكبر قائد للجيش الأميركي في أوروبا، تطورات الحرب مع روسيا وتلقى تأكيدات بتقديم واشنطن للمزيد من الدعم.

مراسم رسمية وحفل موسيقي

وستقام مراسم الضم في واحدة من أكبر قاعات الكرملين بحضور شخصيات تعتبرها موسكو قيادات رئيسية للمناطق الأوكرانية الأربع.

وقال الناطق باسم بوتين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي سيلقي خطابا مهما، ولم يذكر ما إذا كان بوتين سيحضر الحفل الموسيقي الذي سيقام في الساحة الحمراء على غرار ما حدث في عام 2014، بمناسبة إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وجرى بالفعل إنشاء منصة في الساحة الرئيسية بموسكو فيما وضعت حولها شاشات ولوحات إعلانية عملاقة كتب عليها «دونيتسك... لوغانسك... زابوريجيا... خيرسون - روسيا!»، وقال مستشار سياسي للرئيس الأوكراني أمس الخميس إن الحفل «لا معنى له من الناحية القانونية».

ومن المقرر أن تفرض واشنطن والاتحاد الأوروبي، عقوبات إضافية على روسيا بسبب خطة الضم، وحتى بعض حلفاء روسيا التقليديين المقربين، مثل صربيا وقازاخستان، قالوا إنهم لن يعترفوا بالخطوة.

وحذر بوتين من أنه قد يستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية إذا لزم الأمر، وقال الخميس إن الغرب على استعداد لإثارة «ثورات ملونة» و«حمام دم» في أي بلد، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.