وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت هيئة الإذاعة البريطانية بثها باللغة العربية، في إطار خطّة لإعادة الهيكلة والتوجه إلى المنصات الرقمية، إذ لن يكون الجمهور العربي على موعد مع الجملة الشهيرة«هنا لندن».

وقالت «بي بي سي»، في بيان اليوم الخميس، إن الخطة شملت إلغاء 382 وظيفة، وهو ما أرجعته إلى أسباب اقتصادية، معتبرة أن التضخم المرتفع والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة، لافتة إلى أن خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه استرليني كجزء من تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.

وفي نهاية يوليو، كشفت الشبكة التي تبث خدمتها العالمية بـ40 لغة ويشاهدها أسبوعيًا نحو 364 مليون شخص، عن خطط لدمج قناة «بي بي سي» الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في أبريل 2023.

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«بي بي سي»: الانتقال إلى الرقمنة منطقي

تقول الشبكة إن عادات الجمهور آخذة بالتغيّر، وبات مزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت، ما يعني أن الانتقال إلى «الرقمنة أولًا» منطقي من الناحية المالية خصوصًا في ظلّ ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقالت الشبكة البريطانية، في بيان على الإنترنت: «طروحات اليوم تنطوي على إغلاق 11 خدمة لغوية - الأذربيجانية والبرازيلية والماراثية والموندو والبنجابية والروسية والصربية والسنهالية والتايلاندية والتركية والفيتنامية».

وستنضمّ خدمات بسبع لغات إلى الخدمات الرقمية حصرًا ضمن خطط إعادة الهيكلة، هي الخدمات بالصينية والغوجاراتية والإيغبو والاندونيسية والبيدجين والأوردو واليوروبا.

وستتوقف الخدمات الإذاعية بالعربية والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، إذا تمت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.

«بي بي سي»: الخدمة العالمية ستستمر خلال لحظات الخطر

وقالت «بي بي سي» إن الخدمة العالمية ستستمر في خدمة الجماهير خلال لحظات الخطر وستضمن وصول الجماهير في دول مثل روسيا وأوكرانيا وأفغانستان إلى خدمات الأخبار الحيوية، باستخدام منصات البث والتوزيع المناسبة.

وقالت مديرة الخدمة العالمية في «بي بي سي» ليليان لاندور إن هناك «حجة مقنعة» لتوسيع الخدمات الرقمية، اذ زاد عدد المشاهدين أكثر من الضعف منذ عام 2018.

وأضافت «إن الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى آخذة في التغير، كما أن التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس وإشراكهم في جميع أنحاء العالم بجودة وصحافة موثوقة آخذ في الازدياد».

ويتمّ تمويل خدمة «بي بي سي» العالمية من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة - حاليًا 159 جنيهًا استرلينيًا للتلفزيون الملون وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.

وأعلنت الحكومة عن تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من العام في ما اعتُبر هجومًا على مؤسسة بريطانية عريقة. لكن وزراء اعتبروا أن نموذج التمويل يحتاج إلى المراجعة بسبب التغييرات التكنولوجية.