تعليق أميركي جديد بشأن استفتاءات أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، روسيا بـ«الاستيلاء على أراضٍ» بعد استفتاءات أوكرانيا، وتعهد مجددًا بأن الولايات المتحدة لن تعترف قط بضم موسكو للمناطق الأوكرانية، وذلك في أحدث تعليق أميركي على هذه الأزمة.

وقال في بيان: «تمثل استفتاءات الكرملين الصورية محاولة عقيمة للتغطية على ما يرقى إلى محاولة إضافية للاستيلاء على أراض في أوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن قيام روسيا بضم مناطق أوكرانية «لا مكان له في العالم المعاصر».

وقال غوتيريس إن «أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة (...) إنه تصعيد خطير. هذا الأمر لا مكان له في العالم المعاصر».