بوتين يبلغ إردوغان: تسرب نورد ستريم «عمل إرهابي دولي»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أمام نظيره التركي رجب طيب إردوغان بالهجمات المفترضة التي استهدفت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم «1 و2» في بحر البلطيق، معتبرًا أنها «عمل إرهابي دولي».

وخلال مكالمة هاتفية مع إردوغان: «أدلى (بوتين) بوجهة نظره حيال هذا العمل التخريبي غير المسبوق، «وهو عمل إرهابي دولي ضد نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2»، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان، أوردته وكالة «فرانس برس».

ورصد خفر السواحل السويديون، الخميس، تسرُّبًا للغاز من موقع رابع في أنبوب «نورد ستريم» الذي يتعرّض لـ«عمليات تخريب مزعومة»، في بحر البلطيق.

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وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة «فرانس برس»: «هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي، وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي»، مشيرًا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا «على مقربة من بعضهما». وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن عن تسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.

وبعدما وُجّهت إليها أصابع الاتهام في وقائع التسرب، شنّت موسكو هجومًا مضادًا أمس الأربعاء، مطالبة بالتئام مجلس الأمن الدولي، ومشيرة إلى تورط الولايات المتحدة المحتمل، التي استنكرت في المقابل عملية «تضليل إعلامي» جديدة.